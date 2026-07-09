El juez abre sumario para juzgar al exDAO de la Policía, José Ángel González, por agresión sexual

Un juez de Madrid ha abierto sumario para juzgar, en su caso, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una inspectora de este Cuerpo.

Así lo acuerda el juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, David Maman, en un auto -fechado el 11 de junio y conocido este jueves- en el que da traslado a la Fiscalía y a las demás partes para que en el plazo de cinco días soliciten aquellas diligencias adicionales que estimen oportuno practicar.

El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual.

Ahora el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio, si así se determinase finalmente.

El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular ejercida por la inspectora de Policía, según ha informado esta parte.

Las mismas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora así como de audios para tratar de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.

El letrado ha anunciado que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima".

La defensa pide concluir el sumario sin procesamiento: la imputación no se sostiene

Por su parte la defensa del exDAO ha solicitado, en un escrito presentado dentro del plazo dado por el magistrado al incoar procedimiento de sumario, que se concluya el mismo sin procesamiento, al no desprenderse de la investigación "la existencia de indicios racionales de criminalidad que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a don José Ángel González".

Incide en que no se precisan diligencias complementarias para llegar a esta conclusión, en un escrito -al que ha tenido acceso EFE- en el que primero expone el "daño irreparable" causado al investigado tras una querella "sin fundamento jurídico ni base probatoria que sustenten los hechos relatados".

La defensa, ejercida por el despacho Fúster-Fabra, concluye que la prueba principal contra el exDAO, que es una grabación de la presunta agresión sexual del 23 de abril de 2025, no corrobora el delito, sino al contrario, y que el testimonio de la denunciante no es constante, ni verosímil, e incurre en contradicciones, de modo que no reúne los requisitos exigidos "para entender que la sola declaración de la presunta víctima basta por sí sola".

"La principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano", añade la defensa, que incide en que la conversación grabada durante la presunta agresión sexual lo que se aprecia son celos y "un interés de carácter profesional" de la denunciante hacia el entonces DAO.

Y descartan que otras pruebas aportadas, como otras conversaciones e informes médicos, apuntalen el presunto delito.