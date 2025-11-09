El juez archiva la causa de la "venta" de una niña mientras no se aporten nuevos elementos

El juez de Tudela (Navarra) que investiga la supuesta "venta" de una niña de 14 años a un matrimonio de Mollerusa (Lleida) para casarla con su hijo ha decretado el archivo provisional de la causa tras declarar la menor que su estancia en Cataluña era voluntaria.

Lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que subrayan que el juez, que ha decretado el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción, ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.

En consecuencia, los cinco detenidos por este caso han quedado en libertad. Se trata de los padres de la menor, ambos de 35 años y residentes en una localidad de la Ribera navarra; el matrimonio de Mollerussa, de 40 años él y 42 ella, acusado de haberla "comprado", y su hijo, de 21 años.

El caso se conoció este sábado, cuando la Guardia Civil informó de la detención en Navarra de unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa, que también fue arrestado junto al hijo con el que querían casarla.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que la investigación de este caso comenzó el pasado mes de enero cuando la policía de la localidad ribera tuvo conocimiento de que un matrimonio de la comunidad romaní residente en el municipio había vendido a su hija de 14 años a otro de Mollerussa para casarla.

Pasados los meses, los Mossos observaron el pasado 3 de octubre a una menor pidiendo limosna ante un supermercado de Les Borges Blanques (Lleida). La recogieron y trasladaron a la comisaría para investigar si estaba en situación de desamparo, coaccionada para pedir dinero o si era víctima de alguna mafia.

Ya en comisaria, la menor pidió que acudieran sus "tíos", de los que da dirección y datos para su localización, explican las mismas fuentes.

Los "tíos" catalanes de la menor

Cuando el hombre y la mujer se personaron en las dependencias policiales, los agentes comprobaron que no coincidían los datos filiales de la menor con los apellidos del hombre y la mujer que decían ser sus tíos, por lo que la policía comenzó a investigar también el vínculo entre ambos.

En paralelo, los agentes constataron que los datos de la menor coincidían con los introducidos en el sistema informático estatal de búsqueda de personas y que se trata de la adolescente de Navarra.

Finalmente, todos los presentes en comisaría explicaron que los padres de la menor habían dado "una dote" al matrimonio de Mollerussa, consistente en 5.000 euros, whisky y comida, para que contrajera matrimonio "voluntariamente" con el hijo de ambos.

Boda por el rito romaní

De hecho, los Mossos disponen de una copia de la fiesta que se celebró meses antes por el rito romaní con motivo de la boda entre la menor y el joven de 21 años, enlace que no tiene validez legal y del que no consta ningún registro oficial.

La policía catalana procedió entonces a la detención del matrimonio catalán y su hijo, acusados de los delitos de mendicidad infantil, trata de ser humanos y matrimonio forzado al tiempo que la dirección general de atención al menor de la Generalitat se hizo cargo de la adolescente.

La Guardia Civil, por su parte, detuvo en Navarra a los padres de la menor, acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los detenidos en Mollerussa pasaron el viernes pasado a disposición del juzgado de guardia de Lleida, que dictó una orden de protección y prohibición de comunicación con la menor y los dejó en libertad provisional, dado que la acusación no había solicitado otras medidas para los arrestados, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Cinco botellas de whisky, comida y 5.000 euros: el precio por vender a una menor para casarla Ver más

El juzgado de Lleida se inhibió al de Tudela, al tener conocimiento de que este tenía abierto un procedimiento previo por los hechos. Los padres de la víctima pasaron a disposición del juez de Navarra.

En paralelo, la primera semana de noviembre la menor dejó el centro de protección de menores en el que estaba ingresada, a raíz de la resolución judicial de archivo del caso, y, desde entonces, ya no vive en Cataluña, según han informado a EFE fuentes de las consellerias de Igualdad y Feminismo y Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

Tras conocer la decisión del juzgado de Navarra, el que sigue el asunto en Lleida llamó ayer a los tres imputados de Mollerussa para que compareciesen y comunicarles el archivo de las acusaciones.