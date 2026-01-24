Madrid rinde homenaje a los abogados de Atocha en el 49 aniversario de su asesinato

Como cada 24 de enero, Madrid recuerda con varios actos a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho en el número 55 de la calle Atocha en 1977, en homenaje a unos defensores de la democracia y la libertad.

Tras visitar los cementerios de Carabanchel y San Isidro donde descansan sus restos mortales, se ha realizado la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura 'El Abrazo', en recuerdo de los abogados de CCOO y del PCE Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

El ataque se produjo cuando tres pistoleros acudieron al despacho de abogados, situado en el número 55 de la calle de Atocha de Madrid, y dispararon contra los trabajadores causándoles la muerte.

Además, otras cuatro personas -Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González- resultaron heridas de gravedad a consecuencia de los disparos de tres ultraderechistas que irrumpieron en el despacho y abrieron fuego contra los presentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, entre otros, han asistido a la ofrenda floral frente a la adaptación escultórica del cuadro 'El abrazo' de Juan Genovés dedicado a los abogados laboralistas, declarado como Lugar de Memoria Democrática el pasado año.

En declaraciones a los medios, la ministra ha subrayado que los abogados de Atocha "son parte de la memoria y de la historia" de España, cuya matanza recuerda que en este país "siempre ha habido gente que ha defendido la democracia y la verdadera libertad y gente que ha infundido el odio y ha intentado imponerlo a través de la fuerza".

Por su parte, Paca Sauquillo ha destacado la importancia de la memoria de los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados en su despacho "por un grupo fascista que no quería que hubiera democracia".

"Es muy triste que en este momento, 50 años después, haya grupos políticos que nieguen la memoria, los hechos. Si negamos los hechos, se puede volver a repetir", ha advertido la presidenta del PSOE madrileño, hermana de Francisco Javier Sauquillo, y que esquivó la matanza junto a Manuela Carmena y José María Mohedano.

A su juicio, son momentos "muy difíciles políticamente" tanto en Europa como en España, por lo que es importante recordar "a aquellos que lucharon, sufrieron y murieron por defender de la democracia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado la memoria y el recuerdo a las víctimas "para que no se vuelva a repetir", y como "el mejor ejercicio de la democracia frente a quienes quieren negarla o esconderla".

"A pesar del boicot de algunos que han reprendido a este acto, a pesar dificultades que siempre ponen sobre la mesa quienes trabajan contra la memoria, reivindicamos ésta, en un ejercicio para seguir avanzando en democracia y libertad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia de dirigentes del PP de Madrid a este acto, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

En esta jornada, en la que se conmemora el "Día de la Abogacía Amenazada", el Consejo General de la Abogacía Española también ha querido, además de recordar la llamada "matanza de Atocha", reafirmar su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en tiempos de riesgo.

Y pone el foco en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados que intervienen en casos de inmigración, violencia policial y justicia social.

"Esas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia", advierte en un comunicado hecho público con motivo de esta jornada.