Miles de personas se manifiestan en Madrid en defensa de la universidad pública

Más de 6.000 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, según las estimaciones iniciales de la Policía, se han manifestado en Madrid en la segunda jornada de huelga para exigir al Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, una mejora de la financiación de las universidades públicas madrileñas, según informa EFE.

La marcha está encabezada por una pancarta con el lema 'Universidad pública' sobre una reproducción del cuadro El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya.

La protesta ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido muy lentamente varias calles de la capital hasta llegar a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Algunos de los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer 'Recortes No', 'Si no hay respiro para las públicas no habrá paz para quienes nos asfixian', 'El futuro no se privatiza' o 'Estudiar es un derecho, no un lujo'.

Otros participantes han portado cartulinas con lemas escritos a mano como 'Sin educación pública no hay ascensor social, sólo élites', 'Ayuso, la uni no admite abuso' o 'Se vende universidad pública'.

Durante el recorrido, los manifestantes han tocado silbatos y han coreado consignas como "Nada, nada, nada, para la privada", "Gobierne quien gobierne, la Uni se defiende", "Ayuso culpable, rectores responsables" o "No, no, no a la privatización".

A la marcha se han unido las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M en la Asamblea regional, Manuela Bergerot y Mar Espinar, así como el portavoz del PSOE-M, Javier Guardiola.

"Si la señora Ayuso no entra en razón y financia la universidad pública madrileña a la altura de las universidades públicas europeas lo va a terminar haciendo a la fuerza, obligada por toda la movilización ciudadana", ha afirmado Bergerot, quien ha pedido a la presidenta madrileña que "tire a la basura" la ley universitaria que está preparando el Gobierno regional y que "pone la alfombra roja a las universidades privadas".

Guardiola ha señalado que Díaz Ayuso quiere un sistema público "totalmente debilitado, una infrafinanciación de los trabajadores del sistema público y la ruptura absoluta de la igualdad de oportunidades, que es la garante del ascensor social".

La profesora Eva Aladro, portavoz de las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas, ha dicho que estos dos días de huelga han sido "muy emocionantes" porque se ha visto a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, "unidos" en favor de las universidades.

Aladro ha destacado que en las plataformas están "muy contentas" con el seguimiento de la huelga que ha sido "histórico" y con las movilizaciones en el centro de Madrid.

El próximo 4 de diciembre han convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, porque "la lucha sigue".

La manifestación es el punto final de la huelga de dos días convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el apoyo y la cobertura legal de CCOO, UGT, CGT y CNT, contra el "estrangulamiento" financiero del sistema universitario madrileño y para reclamar la retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.