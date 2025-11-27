Seguimiento "masivo" de la huelga en la Complutense y la Politécnica, según sus promotores

La segunda jornada de huelga para exigir una mejora de la financiación de la educación superior en la Comunidad de Madrid tiene un seguimiento "masivo", de entre un 90% y un 100%, en la Universidad Complutense y la Politécnica, según la profesora Eva Aladro, portavoz de la plataforma en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, según informa EFE.

Durante la mañana del jueves, grupos de piquetes informativos han recorrido los campus de Ciudad Universitaria y de Somosaguas, donde se han encontrado muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías y se han concentrado en algunos puntos donde han visto algo de actividad, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos o el Rectorado.

Más de cuatrocientas personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores, han iniciado una marcha desde la Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la ciudad, con destino a la Plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, donde tendrá lugar una comida, para luego sumarse a la manifestación prevista a las 18:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol.

Durante el recorrido, han cortado la calle de la Princesa, han coreado consignas y han exhibido pancartas para reivindicar una "Universidad pública y de calidad".

Aladro considera "una miseria" la partida de 21,8 millones de euros aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid destinada a las seis universidades públicas madrileñas para financiar y compensar la bajada de tasas, del 20% en el precio de los estudios de Grado y del 30% en los Másteres habilitantes.

Ha recordado que los rectores pidieron el año pasado 200 millones para las seis universidades "para salvar la situación", por lo que esta dotación, a su juicio, es "insuficiente".

Después de que el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, dijera ayer que la huelga "no tiene justificación" y sugiriera una protesta por el cupo independentista catalán, Aladro ha afirmado que "el responsable de la gestión y de resolver el problema de financiación de las universidades públicas madrileñas es el Gobierno autonómico", por lo que le ha pedido que "no juegue al despiste, que no introduzca falsas polémicas y que no meta a Pedro Sánchez en todas las cuestiones".