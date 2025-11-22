El ministro Torres, convencido de que la justicia extinguirá la Fundación Francisco Franco

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que la justicia acabará extinguiendo la Fundación Nacional Francisco Franco y terminará "dando la razón" al Gobierno, informa EFE.

En una entrevista en elDiario.es publicada este sábado, Torres explica que el Ejecutivo ha elaborado un documento "riguroso" para describir, a través de la Ley de Memoria Democrática, la humillación que sufrieron las víctimas del franquismo y que es una exigencia legal para la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"Hemos hecho un buen trabajo desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso, ha exigido más tiempo del que, quizá, hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón", asegura.

El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia al concluir que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Sin embargo, el pasado jueves la Fundación franquista envió las alegaciones al Ministerio de Cultura defendiendo que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subrayando que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.

El Gobierno comunica a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción Ver más

Torres reitera en la entrevista que el Ejecutivo intenta implementar la Ley de Memoria "al mayor ritmo posible" y recalca que la voluntad del Gobierno también es que la obra para resignificar el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) empiece en esta legislatura.

Un proyecto que, con el lema 'La base y la cruz', eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, lo que ha recibido duras críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH) al considerar que es un gasto millonario "innecesario" cuando bastaría con explicar el Valle a través de paneles informativos.

"El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista", precisa Torres.