Montero confirma que Cataluña es la tercera en aportar y será la tercera en recibir

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, de modo que, como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir, según informa EFE.

En la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de financiación, Montero ha indicado que este principio no figura como tal en el sistema, aunque la construcción del modelo "tiende" a que en la práctica sea una realidad.

Como consecuencia de la "construcción" del modelo, como ha dicho la ministra, para Cataluña sí se cumple, pero por ejemplo no lo hace para Madrid, que es la comunidad que más recursos aporta, porque paralelamente se ha establecido un mecanismo que mantiene con 400 millones el 'statu quo' de Cantabria y Extremadura para que no reciban menos dinero que ahora, y la primera se sitúa por delante.

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido facilitar un listado ordenado de cómo quedan las distintas comunidades para no alimentar, ha dicho, el discurso de los agravios territoriales que considera que mantiene el PP, pero fuentes de Hacienda han indicado que Andalucía recibirá algo más de lo que aporta y gana una posición.

Al PP ha apelado Montero para reclamar su apoyo a la propuesta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves al líder de ERC. "Espero contar con la complicidad del Partido Popular, con más entusiasmo o con menos", ha afirmado la ministra de cara a la votación en el Congreso del proyecto de ley en el que se materializará la iniciativa del Gobierno.

Montero ha lamentado, eso sí, que el PP no tenga una posición única ni una propuesta propia y ha llegado a decir que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no tiene "liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa" porque los distintos presidentes autonómicos de su partido tienen posturas discrepantes entre sí.

En todo caso, ha considerado "muy difícil" para algunos grupos parlamentarios y especialmente para el PP explicar a los ciudadanos un no a este modelo, sobre todo cuando el 70% de los casi 21.000 millones de nuevos recursos previstos para 2027 van a comunidades gobernadas por los populares.

La también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha manifestado también que le cuesta trabajo pensar que Andalucía "pueda renunciar a recibir 4.850 millones de euros" con el sistema de financiación planteado.

"¿Van a decir que no por puro interés partidista, por sectarismo político?", se ha preguntado Montero, que ha considerado que eso sería "absurdo".

Asimismo ha dicho desconocer cuál será la posición de Junts y ha apuntado al respecto que la propuesta del Gobierno en materia de financiación "responde a muchas aspiraciones de autogobierno".