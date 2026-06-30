Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierdas y de Vox

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, ya que ha obtenido 53 votos a favor del PP y 56 en contra de los tres partidos de la izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— y de Vox, formación con la que no tiene aún cerrado un pacto de gobernabilidad.

Tras dos días de debate de investidura, Moreno no ha podido ser investido debido a que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara autonómica, para la que le faltan dos escaños, y tras varias semanas de negociación entre PP y Vox no ha habido acuerdo y se volverá a votar de nuevo el próximo jueves, donde esta vez necesita mayoría simple.

Moreno se asoma al mismo laberinto que Guardiola tras la amenaza de Vox de otra investidura fallida Ver más

Aunque en la jornada de ayer, durante el discurso de Moreno, Vox ya había deslizado que al no haber acuerdo entre ambos partidos no iba a respaldar este martes la investidura del candidato popular, no ha sido hasta la intervención del líder de esta formación, Manuel Gavira, cuando se ha conocido que el sentido del voto iba a ser negativo.