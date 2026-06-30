Transparencia total
Transparencia total
Buscar

INVESTIDURA JUANMA MORENO

Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierdas y de Vox

  • El presidente del Partido Popular de Andalucía necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara autonómica
El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la segunda jornada del Pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía.
El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la segunda jornada del Pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía. Jose Manuel Vidal (EFE)

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, ya que ha obtenido 53 votos a favor del PP y 56 en contra de los tres partidos de la izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— y de Vox, formación con la que no tiene aún cerrado un pacto de gobernabilidad.

Tras dos días de debate de investidura, Moreno no ha podido ser investido debido a que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara autonómica, para la que le faltan dos escaños, y tras varias semanas de negociación entre PP y Vox no ha habido acuerdo y se volverá a votar de nuevo el próximo jueves, donde esta vez necesita mayoría simple.

Moreno se asoma al mismo laberinto que Guardiola tras la amenaza de Vox de otra investidura fallida

Moreno se asoma al mismo laberinto que Guardiola tras la amenaza de Vox de otra investidura fallida

Ver más

Aunque en la jornada de ayer, durante el discurso de Moreno, Vox ya había deslizado que al no haber acuerdo entre ambos partidos no iba a respaldar este martes la investidura del candidato popular, no ha sido hasta la intervención del líder de esta formación, Manuel Gavira, cuando se ha conocido que el sentido del voto iba a ser negativo. 

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats