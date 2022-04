Moreno solo ve "dos posibles presidentes" en Andalucía: "Yo o Espadas con gobierno Frankestein"

El presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección por PP-A en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que se va a dejar la "piel" para lograr una amplia mayoría en los comicios que le permita gobernar en solitario y consolidar el cambio que se inició hace tres años y medio. A su juicio, en Andalucía sólo hay dos posible presidentes, él y el candidato del PSOE-A, Juan Espadas, quien sólo tendría opción con un "gobierno Frankestein", contando con la "amalgama" de comunistas, Podemos y anticapistalistas, a informado Europa Press.

Así se ha pronunciado Moreno, en una entrevista con la Cadena COPE, recogida por Europa Press, después de que este lunes lunes por la tarde firmara el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones andaluzas el 19 de junio. Ha insistido en que la principal razón para adelantar los comicios unos meses es la necesidad de que Andalucía, si todo "va bien", pueda contar con un Gobierno "a finales de julio o principios de agosto", como muy tarde, y que pueda empezar a trabajar en los Presupuestos de la comunidad para 2023, que son fundamentales para afrontar las turbulencias económicas que hay actualmente en el mundo y para la gestión de los fondos europeos.

"El Gobierno que salga de las urnas tiene la responsabilidad de hacer un presupuesto para 2023, ahora más que nunca", ha recalcado Juanma Moreno, quien ha señalado que se va a "dejar la piel" para lograr una amplia mayoría en las elecciones y poder consolidar el cambio en esta comunidad, que no puede volver a la "casilla de salida" ni a la situación en la que la dejaron los anteriores gobiernos del PSOE-A.

Marín afirma que "votaría no" a investidura de coalición PP-Vox

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este martes que "se podía haber agotado la legislatura, llegado a septiembre, se podía haber hecho perfectamente", aunque ha minimizado el adelanto porque "tampoco es una ruptura como Madrid y Castilla y León", al tiempo que ha asegurado que "votaría no" a la investidura de un gobierno de PP y Vox porque no quiere "a la ultraderecha en el gobierno".

En una ronda de entrevistas radiofónicas en RNE, Onda Cero y la Cadena Ser, Marín ha sostenido sobre las preferencias del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para la futura formación de gobierno en Andalucía que "le gustaría repetir Gobierno como a mí", convencido de que "para el PP es incómodo llegar a un gobierno de coalición que no sea Cs".

Cuestionado por la primacía de intereses del PP en el adelanto electoral, Marín ha sostenido que "el presidente habrá hecho sus números mirando los sondeos, igual que otras fuerzas, allá cada uno sus razones", para abogar seguidamente por "trabajar con la misma lealtad hasta que se termine la legislatura".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs ha esgrimido el momento de recuperación económica que está viviendo Andalucía para "intentar agotar" la legislatura por el hecho de que "estamos en un momento de crecimiento, desplegando fondos europeos, la economía andaluza está creciendo", para seguidamente expresar que "es una potestad que respeto" del presidente andaluz de disolver el Parlamento y convocar elecciones, al tiempo que ha reivindicado el papel de su partido, Cs, como "el motor invisible" del cambio que ha experimentado Andalucía, para lamentar en este punto que "no no hemos ocupado de decir qué hacíamos, de conocer los andaluces qué hemos hecho".

Marín ha defendido la celebración de elecciones en domingo después de que el propio Moreno abrió la puerta la semana pasada a que fueran en un día laborable por el hecho de que así "todo el mundo puede ir a votar" y se ha reafirmado en considerar que "es el día más adecuado para que todo el mundo pueda ejercer su derecho con el arma más poderosa que es un papelito de 20 centímetros".

Marín ha sostenido que, pese a que la decisión de convocar elecciones es una atribución de Moreno, se trata de "un Gobierno que sigue intacto, no hay ceses", hecho que ha contrastado con las experiencias vividas en las convocatorias de otras comunidades para argumentar que PP y Cs son partidos que en Andalucía "llegarán hasta el final sin hacer un teatro, una escenita, con lealtad, trabajo, humildad", para reclamar entonces que "los andaluces puedan valorar si esto es lo que quiere seguir teniendo" y proclamar que "he gobernado para todos los andaluces, para eso me eligieron" y lanzar la máxima de que "no gobierne en Andalucía los extremos".

Marín ha explicado que en la conversación que mantuvo en la tarde del lunes con Moreno "le transmití la lealtad de los consejeros de Ciudadanos mientras decidiera seguir contando con nosotros", antes de expresar su deseo de que "ojalá podamos continuar el mismo Gobierno que le ha sentado muy bien a Andalucía", antes de reiterar que "hemos contribuido de forma decisiva" a lo que ha descrito como que "los andaluces son un poco más felices que cuando llegamos" y apostar por que "queremos intentar seguir que Andalucía sea un motor económico de España".

En relación con los sondeos, que coinciden en augurar la pérdida de gran parte de los actuales 21 escaños de este partido, Marín ha señalado que "es hora de que Andalucía sepa qué hemos hecho, ahora se trata de explicar lo que hemos conseguido" y ha defendido que "no vengo a hacer promesas" porque, a su juicio, llegan a la cita con las urnas con "una hoja de servicios inmaculada" y "con la cabeza muy alta".

Ha recordado que en las elecciones de 2018 "nos daban 11 diputados y terminé con 21", antes de reiterar que "sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio en Andalucía", para recordar entonces que "Juanma Moreno ha sido presidente con 26 escaños", circunstancia que no se dio cuando "Javier Arenas consiguió 50 escaños" en las elecciones de 2012.

De igual forma Marín ha rechazado elaborar listas conjuntas con el PP porque "no somos la misma fuerza", para asegurar entonces que "estoy convencido de que Juanma piensa como yo" y reiterar que "un gobierno conjunto es lo que me interesa".

Marín ha negado que el PP le haya tentado para formar parte de sus listas en Andalucía tras afirmar que "en ese aspecto respetamos nuestras posiciones, somos amigos, cada uno estamos en su sitio, defendemos nuestros proyectos" y proclamar que será el cartel electoral de Cs porque "voy a seguir defendiendo un proyecto de centro liberal".