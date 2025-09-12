“Éramos 20 civiles y quince policías”: una protesta a favor de Gaza acaba con dos detenidos en Móstoles

El pregón de las fiestas de Móstoles (Madrid) se vio marcado este jueves por la intervención de la Policía Nacional contra un grupo de vecinos que protestaba en favor del pueblo palestino. Un incidente que concluyó con dos personas detenidas y siete identificadas, según la versión policial. La Agrupación Republicana de Móstoles ha denunciado en un comunicado una "agresividad injustificable" por parte de los agentes contra una concentración "pacífica".

El grupo, situado en una lateral de la Plaza de España de la localidad madrileña, portaba una pancarta con una imagen de El Guernica y el lema "Stop genocidio, Palestina libre", además de banderas y pañuelos palestinos. Durante el pregón también corearon cánticos como "Palestina vencerá" y "Cada niño muerto es un niño nuestro".

Un vecino de la localidad, que participó en la protesta y que prefiere mantener el anonimato, señala a infoLibre que la movilización fue "pacífica y sin altercados". "Con la policía no hubo ningún tipo de intercambio o provocación ni antes ni después de las detenciones", asegura.

Fuentes de la Policía Nacional sostienen, sin embargo, que los manifestantes "fueron advertidos de que serían identificados al terminar el acto porque la concentración no estaba comunicada". Además, han detallado que las dos detenciones por resistencia y desobediencia a la autoridad se produjeron tras "algunos enfrentamientos entre los asistentes".

Las protestas en la Vuelta se convierten en un símbolo de apoyo a Palestina y en nuevo foco de confrontación política Ver más

Otra de las vecinas, que también formó parte de la protesta y tampoco ha querido desvelar su identidad, relata en conversación telefónica con este medio que la presencia policial se hizo notar desde el inicio del pregón. "Nos rodearon varios agentes y se colocaron a menos de dos metros de nosotros formando una línea frente a la pancarta", relata. Pese a ello, recalca que "no hubo provocaciones por ninguna parte" y que la protesta se desarrolló con normalidad hasta que concluyeron los discursos oficiales.

Fue entonces cuando, según ambos testigos, los agentes desplazaron entre empujones a varios de los manifestantes hacia un lateral de la plaza para identificarlos. "Nosotros éramos 20 y había no menos de 15 policías concentrados únicamente en nuestro grupo", recuerda el vecino. Además, los dos manifestantes detenidos fueron trasladados a la comisaría de Móstoles, donde permanecieron hasta pasada la medianoche.

La Agrupación Republicana denuncia que se trató de una "provocación deliberada" para disuadir las muestras de solidaridad con Palestina y critica que se actuara con dureza contra un grupo reducido y pacífico. El comunicado concluye reclamando el respeto a la libertad de expresión y subraya que la solidaridad vecinal "no podrá ser silenciada".