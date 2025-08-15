Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán, a los 67 años

Javier Lambán, el que fuera presidente de Aragón entre 2015 y 2023, ha muerto este viernes, a los 67 años, en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza). El expresidente socialista ha fallecido tras luchar contra el cáncer durante los últimos cuatro años.

Lambán desempeñó un papel decisivo en la política aragonesa y española, dedicando su trayectoria al servicio público con compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón, como destacan desde el actual Gobierno de la región. Fue, además de presidente autonómico, alcalde de su localidad natal y diputado tanto en las Cortes de Aragón, como en el Congreso de los Diputados.

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado en redes su pésame a la familia. "Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable", publicaba el presidente en la red social X. También lo han hecho desde el perfil del Partido Socialista, donde han destacado que fue "un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha lamentado “profundamente” el fallecimiento del expresidente autonómico, cuya muerte ha recibido “con consternación” y por la que el Ejecutivo aragonés ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad durante los que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha lamentado en redes lo sucedido. "Siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar. Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos", concluyó.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno y sucesora de Lambán al frente del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha recordado su "amor" por la tierra de la que fue presidente y su compromiso con los aragoneses. También la presidenta el Congreso, Francina Armengol, ha querido trasladar su cariño a familiares y amigos de Lambán, al que ha definido como un "servidor público ejemplar, comprometido con Aragón y los valores que compartimos"