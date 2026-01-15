Muere Fernando Reinlein, capitán de la UMD

El periodista y militar Fernando Reinlein García-Miranda, presidente del Foro Milicia y Democracia, ha fallecido en Madrid a la edad de 80 años. Teniente coronel de Infantería retirado, está en la historia reciente de España como uno de los nueve oficiales que en 1975 fueron condenados a prisión y expulsados del Ejército por su actividad clandestina en favor de la democracia. Excluidos de la amnistía de 1977, no fueron formalmente readmitidos en las FFAA hasta 1987. Este viernes, a partir de las 11h, el cuerpo de Fernando Reinlein será velado en el Tanatorio de la M-30 de Madrid.

La familia Reinlein ha remitido a infoLibre el siguiente comunicado:

“La Unión Militar Democrática (UMD), organización a la que pertenecían los nueve oficiales condenados, se disolvió cuando entró en vigor la Constitución de 1978. Décadas más tarde, algunos de sus miembros crearon el Foro Milicia y Democracia con ánimo de contribuir a la defensa de los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos. [Los textos escritos por los integrantes del FMD vienen siendo publicados desde hace años en infoLibre].

Tras su expulsión del ejército, Fernando Reinlein inició una importante carrera como periodista, que le llevó hasta la dirección de Diario 16, a finales de los años 80, tras dirigir algunas de sus secciones y contribuir como director adjunto a la expansión regional del periódico.

Durante medio siglo, Fernando Reinlein ha contribuido a mantener viva la memoria de la UMD, que, pese a sus pequeñas dimensiones, tuvo un papel trascendente en el proceso de construcción de la democracia. En 2010, con Carme Chacón como ministra de Defensa, recibió la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico, junto con otros 14 miembros de la UMD, que tuvieron que esperar 35 años para recibir los honores y el reconocimiento que merecían.

Autor de Capitanes Rebeldes y otros libros imprescindibles sobre la Transición, actualmente colaboraba como columnista en el diario infoLibre y era invitado ocasional en programas de radio y TVE, donde siempre dejaban huella su coraje cívico, su compromiso con los valores democráticos, su energía y su sentido del humor.

La causa del fallecimiento, según informa su familia, ha sido una parada respiratoria que le sobrevino cuando dormía tranquilamente en su casa de Madrid. Padre de cuatro hijos, estaba casado con María Antonia Ballesteros, una de las mujeres que desde fuera del ejército hicieron posible la aventura democrática de la UMD.

La Conquista de la Democracia: la UMD apostó por España Ver más

Fernando Reinlein Garcia-Miranda nació en Barcelona, el 14 de abril de 1945. Los últimos 30 años repartió su tiempo entre Madrid y Cabo de Gata, en Almería.

Por su parte, la junta directiva del Foro Milicia y Democracia, en nombre de todos los asociados, ha querido expresar en un comunicado "su profunda tristeza al tener conocimiento de este desenlace inesperado y muy dolorosa pérdida", además de dar las condolencias a la familia. La asociación recuerda sus "dos destacadas trayectorias profesionales", la militar, con su pertenencia a la UMD, y la periodística, con unas "crónicas, investigaciones y opinión fundada que eran referentes en la denuncia del golpismo militar que obstaculizó el proceso democrático".

[Desde la Redacción de infoLibre enviamos un cálido abrazo a la familia Reinlein y también a la que forman los y las integrantes del Foro Milicia y Democracia].