MINUTO A MINUTO
Mueren de hambre ocho palestinos en Gaza por segundo día consecutivo
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo 24 de agosto.
15:31 h
Tres hermanas de 9, 11 y 17 años han perdido la vida en el Mediterráneo central, en el naufragio de una barcaza que estaba cargada con decenas de personas migrantes, informó este domingo la organización de rescate Resqship, que salvó al resto de personas.
El naufragio tuvo lugar en la noche entre el viernes y el sábado frente a las costas de Libia y el velero 'Nadir' de dicha organización logró salvar a 65 inmigrantes.
Durante la operación de evacuación de la patera, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de las tres hermanas de 9, 11 y 17 años que fallecieron ahogadas, según explicó la ONG en un comunicado.
Los cadáveres han sido trasladados hoy a la isla italiana de Lampedusa (sur).
La barcaza, una lancha neumática, había zarpado el pasado jueves de la ciudad libia de Zuara, pero, solo unas horas después, en su interior empezó a entrar agua, según la reconstrucción realizada por esta organización humanitaria alemana.
14:55 h
Decenas de camiones cargados de ayuda humanitaria empezaron este jueves a moverse desde Egipto hacia el cruce israelí de Kerem Shalom, donde Israel debe autorizar su ingreso en Gaza, en medio de crecientes advertencias por el elevado nivel de hambre en la Franja, informaron fuentes oficiales egipcias.
El nuevo convoy, que transporta distintos tipos de productos alimentarios, en especial harina, así como suministros médicos, es el vigésimo primero enviado por Egipto al enclave palestino desde que Israel volvió a autorizar a finales de julio pasado el ingreso de ayuda a Gaza.
El canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano, mostró imágenes de una larga cola de camiones cargados de grandes cantidades de cajas cubiertas mientras se movían desde una zona ubicada frente al cruce de Rafah, en el norte del Sinaí, en dirección hacia el paso bajo control israelí.
13:57 h
El escenario de los incendios forestales en España es "favorable pero muy lento" y sin bajar la guardia, ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha explicado que en la actualidad hay 15 incendios activos.
De esos incendios hay 14 fuegos que se encuentran en situación operativa 2 que requieren el apoyo de medios estatales, y de ellos 10 se sitúan en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Galicia.
En rueda de prensa tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción y ha agradecido su labor a todos los efectivos autonómicos, estatales y europeos implicados.
13:11 h
Las tareas de extinción durante la madrugada de este domingo han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el incendio de Caín de Valdeón que, procedente del Principado de Asturias, amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado de que la evolución continúa siendo "positiva" y los trabajos se centran en Caín de Valdeón ya que las llamas "pueden provocar la caída de piedras" a la Ruta del Cares, uno de los valores turísticos más conocidos de los Picos de Europa leoneses.
También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora y donde los trabajos se centran en el frente sur porque las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de esta localidad que en la tarde del sábado tuvo que ser desalojada; en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.
12:29 h
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará este domingo a Jordania para conocer los proyectos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) después de que el pasado viernes Israel vetara su entrada a las ciudades palestinas de Belén y Ramala.
Collboni visitará mañana, lunes, las instalaciones de la UNRWA próximas a Amán con el objetivo de conocer de primera mano los proyectos de cooperación que el ayuntamiento de la capital catalana desarrolla con la agencia de la ONU, informó el gabinete de prensa de la Alcaldía de Barcelona en un comunicado.
Junto con la segunda teniente de alcalde y responsable de las áreas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, María Eugenia Gay, se reunirá con el subdirector de programas de la UNRWA, Khunal Dar, y personal de la ONU, además de conocer el sistema de suministros en el almacén desde donde se envía la ayuda a la Franja de Gaza.
12:21 h
El Ejército israelí mató en Gaza al menos a 64 palestinos en ataques a lo largo del enclave, según datos de Sanidad de ayer publicados este domingo, lo que aumentó a 62.686 el recuento total de fallecidos.
"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento", detalló el ministerio en el comunicado, en el que dijo que unas 280 personas resultaron también heridas el sábado.
La morgue del Hospital Naser, en la sureña urbe de Jan Yunis, recibió ayer un total de 30 cadáveres, según una fuente de este centro, lo que demuestra la intensidad de los bombardeos en este área donde se aglutina gran población del enclave.
12:20 h
Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que forzó el corte del tráfico en la zona, ya restablecido.
Según han informado a EFE fuentes del Infoca, sobre el terreno trabajan este domingo seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.
El fuego comenzó pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.
12:18 h
Los incendios declarados este mes en Asturias, principalmente en concejos del suroccidente del Principado limítrofes con León, han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas, en muchos casos en "territorios de alto valor ecológico en los que también vive gente", según el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha advertido de que aún hay que perimetrar bien las zonas realmente quemadas.
"No están siendo días fáciles" para la comunidad por los incendios que se concentran en el suroccidente de Asturias y que se están tratando de contener a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, ha reconocido Barbón tras participar en el comité de crisis que analiza su evolución y estrategias a seguir.
Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremos del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.
12:16 h
Ocho palestinos, entre ellos un niño, murieron por falta de agua, desnutrición y hambre en la Franja de Gaza el sábado, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave, que ayer documentó la muerte el viernes de otras ocho personas; entre ellas dos bebés.
Estas muertes elevan a 289 el número total de víctimas por esta causa, entre ellos 115 niños, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en octubre de 2023. La mayoría de estas víctimas han muerto en verano, a medida que el bloqueo de Israel a la entrada de suministros ha ido forjando una hambruna.