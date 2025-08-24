Mueren de hambre ocho palestinos en Gaza por segundo día consecutivo

15:31 h

Tres hermanas de 9, 11 y 17 años han perdido la vida en el Mediterráneo central, en el naufragio de una barcaza que estaba cargada con decenas de personas migrantes, informó este domingo la organización de rescate Resqship, que salvó al resto de personas.

El naufragio tuvo lugar en la noche entre el viernes y el sábado frente a las costas de Libia y el velero 'Nadir' de dicha organización logró salvar a 65 inmigrantes.

Durante la operación de evacuación de la patera, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de las tres hermanas de 9, 11 y 17 años que fallecieron ahogadas, según explicó la ONG en un comunicado.

Los cadáveres han sido trasladados hoy a la isla italiana de Lampedusa (sur).

La barcaza, una lancha neumática, había zarpado el pasado jueves de la ciudad libia de Zuara, pero, solo unas horas después, en su interior empezó a entrar agua, según la reconstrucción realizada por esta organización humanitaria alemana.