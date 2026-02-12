Al menos dos muertos y 40 desalojados por el incendio de una vivienda en Xàbia (Alicante)

Una mujer de 71 años y un hombre de 42 han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda en Xàbia (Alicante), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Otras siete personas han resultado heridas, sin que se haya facilitado una valoración médica de su estado, según estas fuentes.

El suceso ha ocurrido en un inmueble ubicado en la avenida de París y por el momento no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que la Policía Judicial de Villajoyosa (Alicante) se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el incendio se ha registrado sobre las 16:00 horas en la segunda planta de un edificio de cinco alturas y han explicado que unas cuarenta personas han sido evacuadas.

En estos momentos el incendio está extinguido, pero los bomberos siguen trabajando en la zona, ventilando de humos y gases, y revisando el edificio, según fuentes del Consorcio.

El incendio ha generado mucho humo en la escalera del edificio y hasta el lugar del suceso se ha trasladado, por parte de efectivos sanitarios, una unidad del Samu, un Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de Cruz Roja.

El equipo médico del Samu ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a un hombre de 42 años, sin respuesta, por lo que ha confirmado su fallecimiento, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

La otra persona fallecida, una mujer de 71 años, ha sido localizada dentro de la vivienda, según fuentes próximas al caso.

Una madre y sus dos hijos mueren en un incendio en su piso de Carabanchel (Madrid) Ver más

Los servicios médicos han asistido también a otros dos varones por inhalación de humo, de 58 y 32 años. El primero de ellos ha sido evacuado al Hospital de Dénia (Alicante) en la ambulancia SVB y el segundo ha sido dado de alta 'in situ'.

Además, han sido atendidas otras cinco personas por crisis de ansiedad, algunas trasladadas al centro de salud y otras dadas de alta en el lugar.

Por su parte, fuentes municipales han dicho a EFE que una patrulla de la Policía Local ha sido la primera que ha llegado al lugar del suceso y han relatado que uno de los agentes ha subido con un andamio a una vivienda y ha logrado salvar la vida a una familia de cinco miembros que estaba en ese momento "en medio del incendio".