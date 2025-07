Dos muertos y seis heridos en un incendio en un club nocturno en Bellpuig (Lleida)

Dos mujeres han fallecido en el incendio declarado este sábado en un club nocturno de Bellpuig (Lleida), según han confirmado a EFE los Mossos d'Esquadra. La policía catalana han abierto una investigación en la que no descartan ninguna hipótesis de este suceso en el que, además, otras seis personas han resultado heridas.

Según han indicado los Bomberos de la Generalitat, a las 09:30 horas los bomberos han sido alertados de un incendio en el interior de un inmueble de planta baja y dos plantas, situado en el avenida de Lleida de Bellpuig.

Una veintena de efectivos con un total de once dotaciones se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que había personas atrapadas en el interior del edificio, las cuales han sido localizadas y evacuadas. Algunas personas han podido salir al exterior, pero no así las dos mujeres fallecidas, que habían quedado atrapadas en la planta baja y no han podido ser localizadas hasta la llegada de los bomberos.

El SEM (Sistema de Emergencias Médicas), que ha desplazado cuatro ambulancias y dos helicópteros medicalizados, ha atendido a seis personas, de carácter leve, de las cuales tres han sido trasladadas al CAP de Mollerussa (Lleida) y las otras tres al Hospital Arnau de Vilanova (Lleida).

Los bomberos han utilizado en la extinción del incendio un total de once dotaciones: siete camiones de agua, la autoescalera y tres vehículos de coordinación y mando. Al lugar de los hechos se han desplazado, asimismo, diversas patrullas de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de las tareas judiciales pertinentes y de investigación de las causas del incendio.