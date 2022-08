Pelosi, a la presidenta taiwanesa: "No abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán"

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, se ha reunido este miércoles en el palacio presidencial taiwanés con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, en medio de una escalada de tensión entre Estados Unidos y China por la visita de la política a la isla.

Durante una ceremonia en la oficina presidencial, Pelosi ha aceptado un premio de parte de la presidenta en nombre del Congreso taiwanés, la Orden de las Nubes Propicias con Gran Cordón Especial, un "símbolo" de la "preciada amistad" entre Estados Unidos y Taiwán.

En su encuentro con Tsai, Pelosi ha asegurado que ella y su delegación ha viajado a Taiwán para "dejar inequívocamente claro: no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y estamos orgullosos de nuestra amistad duradera".

"Venimos en amistad a Taiwán. Venimos en son de paz por la región (...) entendiendo el valor de la paz y la prevención de conflictos", ha dicho Pelosi, agradeciendo la conmemoración por ser "amiga de Taiwán": "Has dicho que soy amiga de Taiwán, y creo que ese es un gran cumplido para mí".

En este sentido, Pelosi ha detallado que su visita a la isla, al igual que a cualquier otro destino, se debe a tres propósitos. "Uno es la seguridad: seguridad para nuestro pueblo, seguridad global. Dos es la economía: difundir tanta prosperidad como sea posible. Y tres es la gobernabilidad", ha detallado, según un comunicado de la oficina de la presidenta del congreso.

Asimismo, Pelosi ha felicitado a Taiwán por ser "una de las sociedades más libres del mundo, por su éxito al abordar el problema del covid-19, que es un problema de salud, un problema de seguridad, un problema económico y un problema de gobernabilidad".

"Esperamos con ansias nuestra conversación sobre cómo podemos trabajar juntos, aprender de ustedes y compartir algunos pensamientos sobre cómo proteger el planeta de la crisis climática (...) Os agradecemos vuestro liderazgo. Queremos que el mundo os reconozca", ha agregado.

Por otra parte, Pelosi ha subrayado la importancia del proyecto de ley sobre chips aprobado por el Congreso estadounidense, ya que presenta "una buena oportunidad para que Estados Unidos y Taiwán cooperen en el campo económico".

También ha instado a ambas partes a colaborar en materia de seguridad, asuntos exteriores y gobernabilidad, según describe el comunicado de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense.

Por su parte, la presidenta Tsai ha asegurado que Pelosi es "la amiga más fiel de Taiwán", a la vez que ha subrayado la importancia de los congresistas estadounidenses de visita en la isla, según ha informado el diario United News Network.

"Gracias por su visita a Taiwán esta vez, lo que demuestra el sólido apoyo del Congreso de Estados Unidos a nuestro país", ha expresado Tsai a Pelosi, recordando que esta última ya había visitado Taiwán en octubre de 1999.

"Por más de 20 años, Pelosi ha estado prestando atención al desarrollo democrático de Taiwán y ha estado preocupada por la participación internacional de Taiwán, por lo que le gustaría expresar su más sincero agradecimiento", ha agregado la mandataria taiwanesa.

Reacción desde China

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha denunciado la visita de Pelosi, afirmando que ha actuado "sin pudor" y ha resaltado que este desplazamiento supone una "flagrante provocación política" y una "violación maliciosa" de la soberanía del país asiático.

Wang ha dicho que el viaje de Pelosi "demuestra de nuevo que algunos políticos estadounidenses se han convertido en generadores de problemas en las relaciones entre China y Estados Unidos y que Estados Unidos se ha convertido en el mayor destructor de la paz en el estrecho de Taiwán y la estabilidad regional", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino.

"Estados Unidos no debe soñar con obstruir la reunificación de China. Taiwán es parte de China. La completa reunificación de China es la tendencia de los tiempos y algo inevitable en la Historia. No dejaremos espacio a las fuerzas de la 'independencia de Taiwán' y la interferencia externa", ha explicado.

El ministro de Exteriores chino ha señalado además que Washington no podrá "distorsionar" los hechos y ha subrayado que "los hechos básicos son que Estados Unidos ha provocado a China con la cuestión de Taiwán y ha violado flagrantemente la soberanía e integridad territorial china", antes de rechazar el argumento de que existe un precedente sobre una visita de un presidente de la Cámara de Representantes estadounidense a Taiwán.

"Estamos preparados para manejar lo que Pekín decida hacer"

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, por su parte ha asegurado este martes que Estados Unidos está preparado para manejar la respuesta de China ante la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes.

"Hemos dicho que nos oponemos a cualquier cambio unilateral del statu quo por cualquiera de las partes. Hemos dicho que no apoyamos la independencia de Taiwán (...) Estados Unidos no lo hará y no lo hace, no buscará y no quiere una crisis. Pero estamos preparados para manejar lo que Pekín decida hacer", ha asegurado Kirby, según un comunicado de la Casa Blanca.

El coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional ha reiterado que Estados Unidos espera resolver con China sus diferencias a través de "medios pacíficos", a la vez que ha recalcado que no cree que la visita de Pelosi a Taiwán suponga una violación el principio de "una sola China".