Casi nueve de cada diez localidades afectadas por los incendios sufren la despoblación

08:07 h

Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.

El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.

Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.

Un total de 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad seguían activos en la noche de este martes, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas.