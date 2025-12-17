Qué se sabe (y qué no) de la relación entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein desvelada por el New York Times

Ana Obregón vuelve a estar en el centro de la polémica. The New York Times ha publicado una investigación este martes en la que se vincula la riqueza del depredador sexual Jeffrey Epstein con la familia de Ana Obregón. Desde desayunos hasta viajes en limusina por la Gran Manzana, la actriz española habría tenido una relación sentimental con el magnate norteamericano —que se suicidó en prisión tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores— según el periódico estadounidense.

La propia Obregón ha asegurado en varias ocasiones que sí mantuvo una relación con Epstein, aunque nunca ha confirmado que fuera romántica. En sus memorias, publicadas en 2012 bajo el título Así soy yo, la actriz habla de una época en la que vivió en Nueva York mientras estudiaba interpretación. Allí, asegura ella misma, se encontró con el que fue “su ángel de la guarda” en la ciudad estadounidense. ¿Su nombre? Jeff.

En el libro habla de la primera noche en la que se conocieron. "Mi amigo Leonardo me lo presentó una noche que consiguió sacarme de casa arrastrándome de los pelos. A Jeffrey le acababan de elegir en Estados Unidos el soltero de oro", explica en su libro. "Arrastrándome, nos dirigimos a la fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Era mi primera cita con Jeff. Mientras un montón de cámaras lanzaban sus flashes al bajarnos del coche, yo no dejaba de preguntarme qué narices hacía allí", añade la actriz. Lo que surgió fue una relación con el que ella misma describe en sus memorias como “el hombre perfecto del que nunca me enamoré”.

Años después, en una entrevista con Vanity Fair, Obregón afirmó que el magnate fue a visitarla a Madrid y que allí conoció a sus padres. Esto, más allá de ser llamativo, se relaciona con la investigación del Times. Según el periódico, la familia de Obregón estaba vinculada a la firma estadounidense Drysdale Securities, que se encargaba de hacer de intermediaria en transacciones comerciales o financieras entre compradores y un vendedores. La familia Obregón invirtió una gran cantidad de dinero en ella, pero las gestiones de la empresa eran opacas. Poco después quebró y el dinero desapareció. Los Obregón, junto a otras familias españolas, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando.

Los negocios oscuros de Epstein

Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató al periódico que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo al medio neoyorquino.

En su caso, Stroll acusó a Epstein de fugarse con gran parte de su inversión de 450.000 dólares en un acuerdo que nunca se materializó, mientras que Douglas Leese, contratista de defensa británico, también le acusó de malversar a través de su cuenta de gastos.

El NYT relata además otra serie de engaños que llevaron a Epstein a convertirse en multimillonario. Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos —entre los que se encontraban el director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster—para luego desaparecer con él.

Epstein también "exageró" sus lazos con David Rockefeller, patriarca de la prestigiosa familia Rockefeller, para "impresionar a personas e instituciones poderosas". También impulsó su riqueza el apoyo de Les Wexner, fundador del minorista L Brands —que posee marcas como Victoria's Secret— pues le ayudó a relacionarse con otras figuras poderosas como el gestor de fondos de cobertura Ken Lipper.

El rotativo también asegura que un miembro de la firma de inversiones Bear Stearns, para la que trabajó entre 1976 y 1981, le presentaba "constantemente" a Epstein clientes y mujeres jóvenes a las que enviaba a su apartamento y con las que, en muchas ocasiones, mantenía encuentros casuales o románticos.

Ana Obregón se desmarca

La noticia del vínculo entre Epstein y Obregón ha corrido como la pólvora por los medios españoles y la protagonista de Ana y los 7 ha querido calmar las aguas. En el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde colabora, ha asegurado que está “flipando con la noticia” y que “no es plato de buen gusto”. “Me pone nerviosa unir mi nombre a un depravado así”, ha asegurado.

También ha querido recalcar que lo suyo era solo una amistad. “Quién no va a cogerle cariño, estando sola en Nueva York, te aparece como un príncipe guapo y con dinero...”, ha afirmado en el magazine. A pesar de la investigación del medio estadounidense, que vincula la fortuna de Epstein con la de su familia, la actriz ha querido alejarles de cualquier polémica y ha asegurado que no tenían ningún tipo de vínculo económico. “Mi padre empezó a trabajar con 11 años y trabajó como un animal toda su vida. No había ninguna relación económica de nada, no tiene nada que ver con mi familia”, ha zanjado la actriz.