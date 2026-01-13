Parte de Sumar se abre a negociar con PSOE ventajas fiscales a caseros que bajen alquiler

Parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso se ha mostrado este martes a favor de negociar con el PSOE los incentivos fiscales para contener los precios del alquiler que anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si son bonificaciones "progresivas" e incluyen también "penalizaciones", según informa EFE.

En su nombre, el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, ha recordado que, tal y como está planteada la propuesta, la mayoría de izquierdas no la apoyará, pero se ha mostrado convencido de que hay margen para la negociación. A su juicio, el PSOE debe "rectificar" y "corregirla", ya que, tal y como la anunció Sánchez, es un "regalo a los rentistas".

Pisarello, que ha reconocido que su grupo parlamentario no ha discutido todavía este asunto, ha abogado por escapar de una posición "dogmática" y ha dicho estar de acuerdo con el fundador del sindicato de Inquilinos de Cataluña Jaime Palomera en que "algunas bonificaciones tienen sentido si van a propietarios concretos y si hay penalizaciones también".

La propuesta del Gobierno para limitar los alquileres indigna a los colectivos sociales y Sumar la rechaza Ver más

En su opinión, es "inaceptable no castigar fiscalmente a quien incumple", por lo que ha dicho que espera que el Ministerio de Vivienda "corrija" el anuncio de Sánchez y "modifique su enfoque en materia de bonificaciones".

El real decreto-ley que anunció el lunes el presidente incluía una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, "compensando lo que ganarían si lo incrementaran".

También incluye una regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones similar a la de la ley que se está tramitando en el Congreso y que Junts mantiene bloqueada.