El Gobierno bonificará a quien no suba el precio del alquiler y limitará el de temporada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones, según informa EFE.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Esta remodelación del parque de vivienda en la zona llega después de que el Gobierno haya desbloqueado la Operación Campamento, paralizada desde 1989. Con ello, el lunes dan comienzo las obras para proveer al barrio de 10.700 viviendas asequibles.

Además, se limitarán los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas y un régimen sancionador a aquellos que incumplan la regulación estatal.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.

En lo respectivo a la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, el presidente ha anunciado que seguirán construyendo vivienda publica a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con una dotación de más de 7.000 millones de euros.