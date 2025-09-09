El plan de Ayuso para 'rescatar' las matemáticas: jubilados y estudiantes podrán dar clase

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes el lanzamiento de un "plan de rescate" de las Matemáticas en colegios e institutos que incluirá "diez minutos diarios de cálculo mental" y ha sugerido que "jubilados cualificados" y estudiantes universitarios puedan dar clase para paliar el déficit de profesores de esta materia, según recoge EFE.

Díaz Ayuso ha avanzado que pedirá al Gobierno "un plan de emergencia para afrontar la crisis de profesores de matemáticas", a su juicio un "problema mundial" agravado por el hecho de que "la industria les ofrece más oportunidades y mejor pagadas que nunca" fuera de la educación, ha agregado desde el centro integrado de FP Simone Ortega de Móstoles (Madrid).

La presidenta madrileña solicitará que se habilite para impartir clases a jubilados y a universitarios que estén ya en el tercer curso de grado de matemáticas o ingenierías.

Ha alegado Díaz Ayuso que la enseñanza de las matemáticas "se ha ido deteriorando en los últimos años en España y en la mayoría de los países", y ha incidido: "Las recetas ideológicas que se han aplicado no han ayudado en nada: matemáticas con perspectiva de género, emocionales o diluir las matemáticas con el resto de ciencias".

"Vamos a apostar por la aritmética y la geometría frente a la ideología", ha proclamado la presidenta, quien ha indicado que, a partir de este mismo curso, todos los alumnos de infantil y primaria tendrán "diez minutos diarios de cálculo mental".

La Comunidad permitirá que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos de la región.

"Nos jugamos la formación de todos nuestros alumnos y el futuro de nuestra innovación científica, tecnológica e industrial", ha zanjado la presidenta.

También se reforzará "la formación continua" de profesores y maestros y se editará una guía de contenidos básicos de cada curso para facilitar el repaso continuo.