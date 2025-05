El juez decreta prisión provisional para los padres de los menores encerrados en Oviedo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha decretado este miércoles un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio detenido por supuestamente mantener encerrados en condiciones insalubres a sus tres hijos en una vivienda unifamiliar en este municipio asturiano, según informa EFE-.

Además, ha acordado la suspensión de la patria potestad y guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado, tras la apertura de diligencias por violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en detención ilegal, informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La Policía Local de Oviedo considera que hay "indicios suficientes de criminalidad" en la llamada ya 'casa de los horrores', donde dos niños de ocho años y otro de diez han pasado unos cuatro años encerrados junto a sus padres, rodeados de basura y sin escolarizar. Según ha señalado este miércoles el comisario principal de este cuerpo policial, Francisco Javier Lozano, los progenitores -este extremo aún está por confirmar- han pasado a disposición judicial y será a partir de ahora, con las diligencias abiertas, cuando se determinen las posibles responsabilidades penales.

El matrimonio fue detenido el pasado lunes por tener a sus tres hijos menores, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez, encerrados en su vivienda situada en la zona rural de Oviedo. Los detenidos son un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, que desde octubre de 2021 tenían alquilada una casa tipo chalet en las afueras de la capital asturiana.

Los niños se encuentran bajo la tutela de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en un centro de menores que no se ha determinado para garantizar su integridad y donde permanecerán acogidos provisionalmente mientras se valora su situación.

Denuncia vecinal

Aunque la investigación ha pasado ahora a manos de la Guardia Civil, el operativo fue llevado a cabo por la Policía Local, con competencias para controlar la escolarización de menores, a raíz de que el 14 de abril una vecina alertase verbalmente a la sección de Familia e Infancia del Ayuntamiento de que había niños en una casa cercana a los que nunca veía salir al jardín ni al exterior y que, por lo tanto, creía que tampoco iban al colegio. Según Lozano, ese mismo día se inició una "discreta vigilancia" y se inició una investigación en la que determinaron que la vivienda había sido alquilada durante la pandemia de covid, en octubre de 2021 y que se había empadronado en ella una sola persona en febrero de 2022.

Tras varios días de vigilancia, los agentes comprobaron que no había movimiento, que las persianas estaban bajadas y que el único censado en la vivienda solo salía a la puerta para recoger pedidos de los supermercados que, por su volumen, excesivos para el consumo de una sola persona, les hizo sospechar que había más personas. Ante éste y otros indicios, así como por testimonios recabados entre los vecinos a lo largo de dos semanas, los agentes prepararon un operativo que se inició a las 11:15 horas del lunes y que se vio condicionado por el apagón eléctrico que tuvo lugar poco más de una hora después y que les "obligó a hacer la tarea casi a oscuras" y les dejó sin acceso a bases de datos y con las comunicaciones limitadas.

Los pequeños llevaban puestas mascarillas y pañales, estaban sucios y claramente desatendidos en una casa en la que había suciedad y basura dispersa por todas partes y en la que, al parecer, los gemelos de 8 años dormían en cunas de bebé y el chico de diez años en otra habitación con una cama muy pequeña.

Incógnitas de un largo encierro

El comisario ha señalado que no les consta que no pagasen el alquiler ni a qué se dedicaban laboralmente los padres, aunque, dado que no salían de casa, puede especularse con que teletrabajaban. Tampoco tienen claro qué les motivó a irse a vivir a Oviedo, "ni qué ha llevado a una familia a estar largo tiempo encerrada", aunque se puedan hacer elucubraciones de cómo les pudo afectar la pandemia de covid y el postcovid.

Todos los miembros de la familia llevaban mascarillas y en el interior de la vivienda, ha relatado el comisario, se encontró también una gran cantidad de medicamentos, pero las razones de por qué se encerraron "se determinarán en la investigación".

No se conoce tampoco cómo pasaban los niños el encierro y "saber cómo era su día a día es especular, aunque estar encerrados no da para mucho", ha afirmado el comisario, que ha incidido en que durante las dos semanas de vigilancia no se registró actividad alguna de ningún miembro de la unidad familiar.

Igualmente se desconoce, por el momento, si los niños, que se comunicaban en inglés, habían recibido algún tipo de educación en la casa, "cuyas condiciones no eran las normales para cualquier convivencia común familiar", ha señalado Lozano al apuntar que estaba llena de basura y en condiciones insalubres "que podrían poner en riesgo la salud de los menores". El comisario, que ha señalado que la actuación de la Fiscalía de Menores ha sido determinante, ha señalado que "si el objetivo es que estos menores volvieran a tener vida en comunidad, se ha alcanzado".