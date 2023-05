El 'efecto Moreno' va a más: el PP arrebata al PSOE su liderazgo municipal en Andalucía y conquista Sevilla

Sigue el efecto Moreno. Y va a más. El PP se refuerza en Andalucía, que consolida su marcado giro a la derecha. Apenas queda sombra de lo que un día se llamó "fortín socialista" o "granero del PSOE". A su mayoría absoluta a nivel autonómico, el partido de Juan Manuel Moreno suma un fuerte avance municipal. El PSOE había sido el partido más votado en las municipales en 2019, con casi 10 puntos de diferencia. Ahora el PP da la vuelta al panorama y se convierte en la formación con más apoyos, con casi 5 puntos de diferencia, cerca de 200.000 votos. Además, es la más votada en todas las capitales, salvo en Jaén y por los pelos. Los conservadores retienen las capitales que ya controlaban, Málaga, Almería y Córdoba, las tres con mayoría absoluta. Y añaden al menos Granada, Cádiz –mayorías absolutas, también–, Huelva y Sevilla, la capital, la ciudad más poblada de la comunidad, la mayor en manos socialistas en toda España hasta ahora, en lo que supone una victoria conservadora de enorme impacto y trascendencia. José Luis Sanz, exalcalde de Tomares, un municipio del área metropolitana de elevada renta per cápita, se sobrepone a la extendida opinión de que le falta carisma y será ahora regidor de la ciudad, en sustitución de Antonio Muñoz, que no ha sido capaz de retener el bastón de mando que le dejó Juan Espadas. Es un mazazo colosal para el partido del puño y la rosa.

Otro motivo de fiesta para el PP llega de Cádiz, donde consigue la mayoría absoluta, que está justo en 14 concejales. Bruno García será el nuevo alcalde. El PSOE, con Óscar Torres, cosecha 7 y queda por delante de Adelante Izquierda Gaditana, que obtiene 6 con el liderazgo por David de la Cruz, continuador político de José María González Kichi. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, pierde su principal referencia institucional. Podemos, que se presentó por separado, obtiene un 1,7% del voto.

Los resultados son un golpe, otro más, al PSOE andaluz y a su secretario general, Juan Espadas. El PP es el partido más votado en seis de las ocho provincias, todas menos Sevilla y Jaén. Además de Sevilla, el PP recupera Cádiz, Huelva y Granada. En Sevilla, el PP es la primera fuerza y consigue 14 concejales, que junto a los 3 de Vox suman 17, uno por encima de la mayoría absoluta. El PSOE obtiene 12 y la coalición de izquierdas, en la que estaban Podemos, IU y Más País, se queda en 2. Tampoco la unidad de la izquierda ha funcionado. En Huelva, el PP suma 13 –a uno de la mayoría absoluta– y Vox 2, quedando la derecha claramente por delante de la suma de socialistas y Con Andalucía, la marca en la que se presentaba el resto de la izquierda. La nueva alcaldesa será Pilar Miranda. En Granada, cae el socialista Francisco Cuenca. El PP consigue mayoría absoluta, con 15 ediles de 27, con lo que le sobran los dos de Vox. Será alcaldesa Marifrán Carazo, exconsejera de Juan Manuel Moreno. La situación queda abierta en Jaén, donde ni el PSOE (11) ni la suma de PP y Vox (13) llegan a los 14 necesarios para la mayoría absoluta. Tendrá la llave el partido localista Jaén Merece Más, que tiene 3. El resto de la izquierda, que se presentó dividida, no entra en el consistorio. El partido más votado, aunque por poco más de 300 votos, ha sido el PSOE, que presentaba como candidato al alcalde, Julián Millán. Juan Manuel Moreno, eufórico, afirmó que su voluntad es gobernar en las "ocho capitales de provincia". En su pésima noche, al PSOE apenas le quedan algunos consuelos como mantener la mayoría absoluta en Dos Hermanas tras el relevo del histórico alcalde Francisco Toscano. Otro consuelo para el PSOE es que gana en número de concejales: 3.754, frente a 3.360 del PP. Eso sí, el PSOE pierde 443 ediles y el PP gana 869.

El PP conquista mayoría absoluta en Málaga, con el veterano Francisco de la Torre al frente, y Almería, donde ha funcionado el relevo del anterior regidor, ahora portavoz del Gobierno de Moreno, por María del Mar Vázquez, que era candidata por primera vez. Ha funcionado. Las victorias del PP en Almería son ya rutina. En Córdoba el PP, con José María Bellido al frente, sale reforzado y logra la mayoría absoluta. A todos estos éxitos el PP suma otros como la mayoría absoluta en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde gobernaba el PSOE, y Algeciras (Cádiz). En Marbella Ángeles Muñoz logra también la mayoría absoluta, a pesar de los escándalos.

El fin de la excepción municipal socialista

El 2 de diciembre de 2018 se conformó por primera vez una mayoría de derechas en el Parlamento de Andalucía, la comunidad más poblada de España, tradicional granero de voto socialista, donde el PSOE jamás había cedido el poder. Fue una mayoría tripartita. A los 26 escaños del PP se sumaron los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox, la sorpresa de la jornada, que irrumpió así en el panorama institucional español. Entre los tres desalojaron del Palacio de San Telmo a Susana Díaz y llevaron allí a Moreno, que consiguió de forma inopinada, con sólo 26 escaños, lo que se le había resistido a Javier Arenas con más de 50. La pregunta tras aquella jornada fue: ¿estamos ante un accidente, un paréntesis dentro de una serie de dominio socialista, como ocurrió con los cuatro años de José Antonio Monago (PP) en Extremadura, o por el contrario estamos ante un cambio de ciclo, un giro persistente a la derecha del voto andaluz?

Durante toda la legislatura se fueron acumulando indicios de que la respuesta correcta era la segunda. El PSOE, tratando de evitarlo, relevó en un competido proceso a Susana Díaz por Juan Espadas, que dejó la alcaldía en manos de Antonio Muñoz. Pero Espadas no logró frenar la marea azul. En junio de 2022 el PP obtuvo su primera mayoría absoluta andaluza. En sólo cinco años Moreno había pasado de llevar la etiqueta de perdedor a punto de hacer las maletas a convertirse en un barón consagrado, un contrapoder a Isabel Díaz Ayuso dentro del mapa territorial del PP. Su partido se adueñó del voto de su socio de gobierno, Cs –a cuyas principales figuras ha dado trabajo después–, y frenó a Vox, que con Macarena Olona se quedó lejos de sus expectativas. Su triunfo fue total, arrollador. El PP fue el más votado en todas las provincias andaluzas, incluida Sevilla. En el ámbito municipal su triunfo no es tan claro, pero ya no puede decirse que sea un ámbito dominado por el PSOE.