La presidenta de Navarra remodela su Gobierno y cambia a su vicepresidente primero y a su portavoz

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior, Función Pública y Justicia.

La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno. Además de los mencionados cambios, Chivite ha anunciado el nombramiento de Miriam Martón, hasta ahora directora del Servicio de Empleo, como directora de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, cargo que ocupaba Inés Jiménez.

Chivite ha cesado a dos de los cargos socialistas más importantes dentro de su Gobierno y ha explicado que no se trata de discrepancias relacionadas con la investigación que se lleva a cabo en torno al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Ha agradecido el trabajo de quienes salen del Gobierno regional: la "institucionalidad y el ejemplo" de Félix Taberna, quien antes de acceder a la Vicepresidencia fue su asesor, y la capacidad de la consejera para "ponerse al frente de la emergencia". Preguntada por otros posibles cambios relacionados con el caso Cerdán o la polémica en torno a los túneles de Belate, ha aclarado que los cambios para buscar un nuevo impulso son los que ha anunciado este jueves y que no pretende hacer nuevos, aunque sigue sin anunciar el sustituto del director general de Obras Públicas, que fue cesado por los sobrecostes del túnel.

Chivite ha trasladado a sus socios (Geroa Bai y Contigo-Zurekin) la intención de remodelar el Gobierno y estos no le han dicho que vayan a sustituir a ninguno de sus cargos en el Ejecutivo, y, según ha precisado, los cambios tampoco son a petición de los socios, sino "una decisión de la presidenta".

Preguntada por si había discrepancias dentro del Gobierno o si los cesados eran voces críticas con su gestión del denominado caso Cerdán, Chivite ha reiterado que "los motivos no son por gestión. Opiniones tenemos todos, y la presidenta escucha todas. Todos tenemos criterios, eso que se ha contado de la opinión crítica se lo debería preguntar a Taberna", ha dicho.

"Si acceden a mi agenda, todos los días despachaba con él. Yo no tomo decisiones políticas por vinculaciones personales y mi relación es buena, diaria, cordial", ha añadido al ser cuestionada por su relación con el hasta ahora vicepresidente primero.