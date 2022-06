La productora de 'Cuéntame' asegura que nunca ha recibido consignas de TVE tras las palabras de Imanol Arias

Ganga, la productora de la serie Cuéntame, que no tendrá más temporadas, ha destacado que su "respeto es absoluto" hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones y ha asegurado que "nunca" han recibido consignas por parte de la entidad. Así lo ha manifestado este viernes la productora en un comunicado, recogido por Europa Press, publicado en referencia a una entrevista de Imanol Arias con un medio de Bilbao en la que hizo referencia a finalización de la serie y denunció censura en la cadena por el fin de la serie.

"Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol y nos sentimos abochornados por ellas", ha señalado la productora, resaltando que la suposición de que algunos de los profesionales de RTVE "haya podido vetar la serie por razón de alguna de sus tramas es además de disparatada, falsa".

Ganga ha agradecido a RTVE la "libertad que siempre ha ofrecido" a los autores e intérpretes de esta obra. La productora ha recordado que lleva 20 años trabajando "codo con codo" con TVE, y ha reflejado su orgullo con todo lo que han conseguido juntos "a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes". "Lamentamos que unas declaraciones irresponsables puedan poner en duda una colaboración tan positiva", ha apostillado.

Según ha podido saber Europa Press de RTVE, las relaciones entre la corporación y la productora han sido siempre buenas y siguen siendo excepcionales. RTVE tacha de "falsas" las declaraciones realizadas por el actor y asegura que la honorabilidad de la plantilla está fuera de toda duda.

Imano Arias se disculpa por sus palabras

Tras sus declaraciones de este jueves, el actor Imanol Arias, que da vida a Antonio Alcántara en la serie, ha pedido disculpas este viernes en sus redes sociales por unas "lamentables y desafortunadas" declaraciones contra Cuéntame y TVE.

Aunque ha reconocido que esas palabras son "impropias" de él y "no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico", ha precisado que las declaraciones han sido "descontextualizadas en la conversación". "He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar", ha indicado el intérprete.

Por ello, se ha disculpado "con todo el dolor" de su corazón por esas afirmaciones en las que, en sus palabras, no fue "justo ni sincero" con los trabajadores de TVE, "ni con miembros de su consejo de administración, ni con los trabajadores de Ganga Producciones".

El actor ha justificado sus declaraciones porque su estado "inmediatamente después" de una función de teatro "no era el apropiado": "No era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con Cuéntame o TVE. Me pasé tres pueblos, se me fue la olla y nada de lo que dije me representa totalmente". "Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia", ha concluido Arias.