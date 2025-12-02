La nueva fiscala general Teresa Peramato comparecerá en el Congreso tras el respaldo del CGPJ

El Gobierno ha comunicado al Congreso de los Diputados la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado, después de que obtuviese el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Peramato comparecerá este jueves 4 de diciembre en el Congreso para sustituir a Álvaro García Ortiz.

Tras conocerse la decisión del Supremo que condenaba a García Ortiz a inhabilitación, el Gobierno anunció que su intención era que el puesto de fiscal general pasase directamente a Peramato, fiscala de carrera con 35 años de ejercicio, progresista y con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género. La nueva fiscala es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como el de fiscala delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscala de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja evaluará a las 13 horas del jueves los méritos e idoneidad de Peramato, último trámite antes de que el Consejo de Ministros proceda a su nombramiento.

La condena de García Ortiz

El Gobierno anunció y aprobó el pasado 25 de noviembre la propuesta de Peramato como fiscala general del Estado, un día después de que García Ortiz presentase una carta de cese, tras su condena por un delito de revelación de datos reservados en el caso de Alberto González Amador, supuesto defraudador a Hacienda y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De esta forma, el mecanismo para relevar a García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado continúa su andadura, mientras que aún no se ha hecho pública la sentencia condenatoria a García Ortiz por parte de cinco magistrados del Tribunal Supremo y los dos votos particulares contrarios al fallo.

Aunque el fallo se adelantó públicamente el pasado 20 de noviembre, la inhabilitación de Álvaro García como fiscal general del Estado no surtirá efectos hasta que la sentencia se redacte y se notifique.