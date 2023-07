El PP da por "zanjada" la polémica sobre el futuro de Feijóo: "Su liderazgo es evidente"

10:39 h

El ya exportavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha criticado que, con Sumar, el espacio político que representaba hasta ahora Podemos, ha perdido fuerza después de las elecciones generales del 23J. "La hipótesis de partida era que con Yolanda e invisibilizando a Podemos y no haciendo una apuesta fuerte por el feminismo, se iba a ampliar el espacio. Es evidente que esa hipótesis no se ha verificado. No solo no ha aumentado el espacio sino que tiene menos fuerza", ha declarado el exdiputado en una entrevista en el programa La Hora de 1, de TVE.

A su vez, Echenique también ha puesto sobre la mesa la "obligación" de trabajar para la reedición del gobierno de coalición como "única garantía para el avance de los derechos sociales". A su vez, ha querido reivindicar la "discreción" en las negociaciones y ha reiterado que no va a "poner exigencias en público" sobre los ministros o ministras de Podemos que deberían integrar el nuevo Ejecutivo. Aun así, sí ha querido poner el valor el trabajo de las ministras Ione Belarra e Irene Montero para la consecución de avances sociales.

Preguntado por el "ruido " durante estos cuatro años de gobierno conjunto entre Unidas Podemos y el PSOE, el exportavoz parlamentario de la formación morada ha sostenido que "alzar la voz" es la única forma que tiene la gente humilde de hacerse escuchar. Echenique ha puesto de ejemplo al 15M, a los mineros o a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como representantes de esas luchas y ha reiterado que "esta es la única forma de avanzar en derechos, y es algo que en Podemos, como representantes de estas luchas y de esa gente, tenemos claro"