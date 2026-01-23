El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que contar ya con una tesis provisional de que el accidente pudo haberse producido por una rotura de la vía "previa o simultánea" al paso del Iryo siniestrado en Adamuz ofrece "cierta tranquilidad" por su prontitud, aunque ha insistido en que no es definitiva y habrá de confirmarse con pruebas, informa EFE.

En una conferencia de prensa, Puente ha asegurado este viernes que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.

El primer informe apunta a una rotura previa de la vía como principal hipótesis del descarrilamiento

En una comparecencia junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, el ministro ha resaltado que todas la inspecciones sobre el estado de la vía se han hecho de acuerdo a la normativa y se han realizado "todas las comprobaciones que forman parte de las propias recomendaciones de la CIAF".

El ministro ha incidido en el "refuerzo de la transparencia y la independencia" que ofrece la prontitud del informe de la CIAF y ha subrayado que en otros accidentes "nunca" se había contado con una tesis provisional tan rápida.

Noticia en ampliación