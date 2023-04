El quinto párrafo: El odio, la vulnerabilidad y el Supremo

La fina línea que separa la libertad de expresión del delito la fijan las sociedades, a través de sus leyes, y los tribunales, a través de sus interpretaciones. Y en el momento en el que delitos como el de odio se utilicen no para proteger a los más vulnerables sino como un termómetro de lo que se puede o no decir en función de otros criterios, podemos tener un problema. Hoy hablamos de por qué odiar a la Guardia Civil no es delito, según el Tribunal Supremo.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas.

