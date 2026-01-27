El Gobierno ve irresponsable el 'no' a la subida de las pensiones mientras el PP pide un decreto único

Este martes, Junts, PP y Vox han rechazado la propuesta de subida de pensiones presentada ante el Congreso por el Gobierno. La iniciativa de aumentar estas ayudas en un 2,7% se incluía en el decreto de escudo social junto a otras medidas, como las de proteger a familias vulnerables ante desahucios o la congelación de las cuotas de los autónomos, con las que los partidos de la derecha y extrema derecha no estaban de acuerdo. Por ello, los de Puigdemont, Feijóo y Abascal han bloqueado la aprobación del decreto, solicitando al PSOE y sus socios de gobierno que presenten de nuevo la medida, pero esta vez en solitario.

Este bloqueo en el Congreso ha despertado numerosas críticas entre las personalidades políticas, siendo calificado en numerosas ocasiones como una "irresponsabilidad" política.

El Gobierno, por su parte, se ha dirigido a la ciudadanía con un mensaje de tranquilidad para los más de 10 millones de pensionistas del país, y ha garantizado que va a trabajar "intensamente" para cumplir sus compromisos con el colectivo. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "El Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país", han señalado las mismas fuentes, al tiempo que han dejado claro que "el cobro de las pensiones en el mes de enero, incluida la revalorización prevista, están asegurados porque la norma estaba vigente hasta hoy".

Sánchez acusa al PP de tomar como rehenes a jubilados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones, pero ha garantizado que, frente a esa actitud, peleará por seguir aumentando esas prestaciones. "Lo ha vuelto a hacer otra vez", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que en 2013 el Partido Popular ya congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios y ha ido votando en contra de las actualizaciones de las pensiones conforme al IPC.

A su juicio, es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir España tengan pensiones dignas, y, por ello, ha asegurado: "Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores".

Las reacciones de Bolaños y Yolanda Díaz

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que "hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas". Bolaños había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el texto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos".

Las opciones del Gobierno tras el rechazo de la subida de las pensiones en el Congreso Ver más

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha arremetido contra el PP por "arrebatar" a los pensionistas los 50 euros de media de más que ya estaban cobrando en sus nóminas. "En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza", ha agregado Díaz.

Ha asegurado que la situación se va a poder reconducir y ha insistido en reprochar a PP y Vox que hayan "golpeado" a los trabajadores y a los pensionistas.

Aagesen ve "inexplicable e irresponsable" el 'no'

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha calificado de "inexplicable e irresponsable" que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra de la convalidación del real decreto-ley 'ómnibus'. "Resulta inexplicable el voto en contra de un RDL (real decreto-ley) que protege a quienes más lo necesitan, que prohíbe los cortes de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables y mantiene los descuentos del bono social eléctrico", ha escrito Aagesen en su perfil de la red social Bluesky.