Realojados una decena de antiguos residentes del instituto B9 de Badalona

El dispositivo conjunto entre diferentes entidades sociales y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha realojado este jueves a una decena de antiguos residentes del instituto B9 de Badalona (Barcelona) que vivían bajo la autopista C-31 en otros puntos del ámbito metropolitano barcelonés.

Así lo han explicado a EFE fuentes conocedoras de la situación, que han detallado que, hasta antes del traslado, eran unas 30 las personas que todavía vivían debajo del largo puente de la C-31 a su paso por Badalona, una cifra que -advierten- varía cada noche.

Se habría reubicado a las personas sintecho en otra ciudad del área metropolitana de Barcelona, y el traslado se habría efectuado en autobús, como han añadido las fuentes consultadas.

Migración y multirreincidencia, el marco de las derechas sacude la política catalana Ver más

El pasado 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron el edificio tras una orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que tiene previsto reconvertir el edificio en una comisaría de la Guardia Urbana, una ejecución que dejó en la calle a unas 400 personas.

Desde entonces, el dispositivo de emergencia impulsado por Derechos Sociales e Inclusión en colaboración con entidades sociales ha dado respuesta residencial temporal a unas 180 personas, aunque decenas de personas que se alojaban en el antiguo B9 se quedaron bajo el puente de la C-31.

El Ayuntamiento de Badalona, encabezado por Xavier García Albiol (PPC), habilitó el pabellón de La Colina el 4 de enero, en plena bajada de temperaturas, para que las personas sintecho de la ciudad pudieran pasar las noches resguardadas, si bien la llamada operación Frío recibió críticas de la oposición, que la consideró una "estafa".