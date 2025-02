El reparto de menores migrantes despierta de nuevo una guerra entre comunidades autónomas

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el canario sobre los criterios por los que se realizará el reparto puntual de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias y de Ceuta ha despertado una vez más una guerra entre comunidades autónomas, según informa EFE.

Ante la incapacidad de reformar el modelo de acogida de menores por falta de acuerdo con el PP, el Ejecutivo central y el canario ultiman una ley que al menos obligue a las comunidades a recibir a una parte de ellos según una fórmula que tendrá en cuenta criterios como la población, la renta y también el esfuerzo realizado hasta ahora. Pero, antes de que se concrete esa fórmula, el mero anuncio del principio de acuerdo ha despertado -de nuevo- una guerra entre las comunidades autónomas, en este caso con el argumento -desmentido tanto por el Gobierno central como el canario- de que Cataluña y el País Vasco van a quedar fuera. Los criterios a partir de los que se hará el reparto son los fijados en la Conferencia Sectorial de 2022, pero se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado previamente, es decir, que comunidades como Cataluña o el País Vasco acogen más menores que las demás.

Ayer mismo Vox y el PP criticaron duramente el acuerdo, algo que también han hecho los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja por esa supuesta exclusión. Este viernes, el PP ha ido más allá y ha tachado el acuerdo de "mezquino" e "inexplicable".

Pero es un extremo que desmienten tanto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La cuestión es que, como ha explicado Rego, "Cataluña tiene casi 4.600 plazas creadas y Madrid tan solo unas 1.900 plazas", con lo que el reparto debe tener en cuenta esas circunstancias. También ha sido tajante Clavijo. "Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo".

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que "Cataluña no puede formar parte del café para todos" en la gestión de la inmigración. Turull ha dicho desconocer el documento que prepara el Gobierno, pero Cataluña "no puede ser una más de 17 en esta cuestión".

¿Qué esfuerzo hace cada comunidad?

El Ministerio de Juventud e Infancia redactó un informe a finales de 2025 con los datos aportados por las comunidades autónomas, un texto que señalaba los territorios que debían crear más plazas y los que menos. Según ese documento, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las más deficitarias y deben crear 1.145 y 839 nuevas plazas respectivamente, por 764 de la Comunidad Valenciana.

En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría según este criterio de población son, además de las zonas de llegada (Canarias, Ceuta y Melilla), Cataluña (1.065 más), País Vasco (498) y Navarra (85).

El resto de territorios que tendrían que crear nuevas plazas son Castilla-La Mancha (367), Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32). En total, las regiones a las que les falta capacidad de acogida en función de este reparto tendrían que crear un total de 4.437 plazas.

Los “menas” y los “inmigrantes” de más de 18 no podrán viajar gratis por España por el Verano Joven Ver más

Ese documento estuvo sobre la mesa en la frustrada negociación entre el Gobierno, Canarias y el PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería para llegar a un sistema de reparto obligatorio entre las autonomías.

El Ejecutivo vasco, que junto al canario ha impulsado esta propuesta, ha dejado claro que los criterios establecidos (población, renta, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población, con algunas correcciones) son académicos y persiguen un reparto más justo y equitativo.

Desde las comunidades socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, precisamente reunido con Clavijo este viernes, ha reiterado su apuesta por un pacto de Estado migratorio y ha dado por hecho que Cataluña y el País Vasco participarán del reparto. "Estoy convencido de que Salvador Illa no va a negarse, ni el lehendakari vasco (Imanol Pradales). Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con (Carles) Puigdemont... pues es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos, como comprenderá. Es verdaderamente radiactivo", ha advertido.