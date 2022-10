Robles insiste en que Alemania no ha hecho aún ninguna propuesta sobre el escudo antimisiles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este miércoles en que el Gobierno alemán no ha trasladado aún a España ninguna propuesta para formar parte de un escudo antimisiles europeo y que, en caso de que se formalice, "se estudiará" igual que se estudian todas las propuestas, ha informado Europa Press.

Robles se ha pronunciado así después de que este martes la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse, asegurase que este asunto formará parte de la reunión bilateral que este miércoles celebrarán los mandatarios de ambos países en la cumbre hispano alemana que se celebra en A Coruña.

La ministra ha garantizado que ella no ha recibido ninguna comunicación en este sentido por parte de la ministra alemana de Defensa y tampoco lo ha hecho el Palacio de la Moncloa. "Habrá que preguntar a la embajadora, no me consta que ella haya estado en ninguna reunión", ha emplazado.

En cualquier caso, ha reconocido que España estudiará la posibilidad de unirse a ese escudo antimisiles igual que estudia "cualquier propuesta", pero ha evitado ahondar en el asunto insistiendo en que no tiene ningún conocimiento formal del asunto.

En este sentido, ha garantizado que España está "firmemente comprometida como Alemania en el apoyo Ucrania", igual que también todos los países de la Unión Europea y de la OTAN. "Pero de esa propuesta no tenemos conocimiento", ha insistido apuntando sin embargo que el asunto puede estar "en estudio" por parte de Alemania.

"No puedo hablar de una propuesta de una envergadura tan grande sin conocerla y ni siquiera saber si esa propuesta va a tomar cuerpo", ha zanjado cerrando el asunto.