INCENDIOS FORESTALES

Robles proyecta en el Senado decenas de vídeos de la UME interviniendo en incendios

  • La ministra ha comparecido a petición del PP para dar cuenta del dispositivo de las fuerzas armadas desplegado
  • Ha proyectado en la sala imágenes y mensajes difundidos en X durante 40 minutos
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una compadecencia en el Senado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una compadecencia en el Senado. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes que su departamento ha difundido a través de la red social X de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas en los incendios, según informa EFE.

Lo ha hecho en la Comisión de Defensa, donde ha comparecido a petición del PP para dar cuenta del dispositivo de las fuerzas armadas desplegado con motivo de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Robles ha comenzado su intervención deseando la recuperación de los militares heridos en los incendios e, inmediatamente después, y durante más de cuarenta minutos, ha proyectado en la sala imágenes y mensajes difundidos en X.

Lo ha hecho por orden cronológico ante la atenta mirada de algunos senadores, mientras que otros atendían a sus notas y papeles. 

Desde el 29 de julio, con la UME ya desplegada en tres incendios en Cuevas del Valle (Ávila), Caminomorisco (Cáceres) y Cañiza (Pontevedra), el Ministerio de Defensa ha informado a través de la red social X de ello, con 161 publicaciones, de las que 148 contienen datos informativos concretos, como ubicación, despliegue y maquinaría empleada.

