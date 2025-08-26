Robles proyecta en el Senado decenas de vídeos de la UME interviniendo en incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes que su departamento ha difundido a través de la red social X de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otros grupos pertenecientes a las fuerzas armadas en los incendios, según informa EFE.

Lo ha hecho en la Comisión de Defensa, donde ha comparecido a petición del PP para dar cuenta del dispositivo de las fuerzas armadas desplegado con motivo de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Robles ha comenzado su intervención deseando la recuperación de los militares heridos en los incendios e, inmediatamente después, y durante más de cuarenta minutos, ha proyectado en la sala imágenes y mensajes difundidos en X.

Lo ha hecho por orden cronológico ante la atenta mirada de algunos senadores, mientras que otros atendían a sus notas y papeles.

Desde el 29 de julio, con la UME ya desplegada en tres incendios en Cuevas del Valle (Ávila), Caminomorisco (Cáceres) y Cañiza (Pontevedra), el Ministerio de Defensa ha informado a través de la red social X de ello, con 161 publicaciones, de las que 148 contienen datos informativos concretos, como ubicación, despliegue y maquinaría empleada.