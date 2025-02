Ryanair lanza una campaña de descuentos en la que viste al ministro Bustinduy de payaso

La compañía aérea Ryanair ha presentado una campaña de promoción, en la que bajo el lema "reserva precios locos antes de que el payaso suba precios", utiliza la imagen del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 vestido de payaso, según informa EFE.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha vuelto este martes en una rueda de prensa a tildar de "loco" y de "payaso" al ministro Bustinduy, y ha reiterado su petición de que retire "sus multas ilegales" por el equipaje de mano porque considera que infringen la legislación europea.

El Ministerio de Consumo ha impuesto multas por 179 millones de euros a cinco 'low cost' que son, además de Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, por cobrar por el equipaje de mano. Con una imagen de Bustinduy disfrazado de payaso a su lado, el máximo responsable de Ryanair ha señalado que todas las aerolíneas en España se oponen a esas multas "inventadas e ilegales" sobre el equipaje de mano, que si siguen adelante supondrán un aumento de las tarifas al menos de 2 euros por billete.

El CEO ha recordado que, en 2024, Ryanair redujo en un 8 % sus tarifas, permitiendo a los consumidores un ahorro de 300 millones de euros, y, para demostrar que está ofreciendo precios bajos desde y hacia España (mientras que las multas ilegales de Bustinduy, ha insistido, sólo aumentarán las tarifas aéreas), ha puesto desde este martes a la venta 179.000 plazas por sólo 19,99 euros por trayecto, disponibles durante tres días en su web.

Según O'Leary, las multas infringen la legislación europea sobre la libertad y fijación de precio de las aerolíneas que impide que los políticos "ingenuos" intenten interferir en los precios de las aerolíneas o regularlos. Ryanair está convencido de que ganará la batalla judicial, por lo que O'Leary ha considerado que al ministro no le queda más remedio que anularlas y que debería hacerlo ahora, antes de que la Comisión Europea y los tribunales europeos le obliguen a hacerlo. La política de equipaje de mano gratuita de Ryanair, a la que tienen derecho todos los pasajeros que vuelan con la compañía irlandesa, "cumple claramente este criterio", ha insistido su CEO, para añadir que, si a los consumidores no les gustan sus precios, "que vuelen con Iberia, a la que Bustinduy no ataca”.

"A mí esto no me ofende"

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido este martes a la campaña promocional de Ryanair, asegurando que "ninguna campaña de insultos, de difamación y de mala educación" le frenarán porque "esto no le ofende".

"No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero, a mí honestamente esto no me ofende, a mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles", ha afirmado Bustinduy en declaraciones a los medios en el Senado.

El titular de Consumo ha asegurado que "ninguna campaña de insultos, de difamación y de mala educación que se califica por sí sola" le va a distraer de su objetivo como ministro, que es "defender los derechos de los consumidores". "Vamos a seguir defendiendo los derechos de los consumidores españoles, le pese a quién le pese y donde haga falta", ha concluido.