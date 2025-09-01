Salvador Illa se reunirá este martes con Puigdemont en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes 2 de septiembre con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas,

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16.30 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

En una entrevista simultánea en TV3 y Catalunya Ràdio con motivo del inicio del curso político, Illa ha asegurado este lunes que la reunión que mantendrá en Bruselas con Puigdemont ya "toca" para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".

Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. El president justificó la ausencia del líder de Junts en esta ronda de reuniones en que no se reunió con él al estar todavía implicado en política activa, si bien este encuentro finalmente se producirá un año después y tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía el pasado mes de junio.

"Era el momento de hacer esto. La amnistía es constitucional, me hubiese gustado que esta reunión se produjese aquí, en el salón de la Virgen de Montserrat -en el Palau de la Generalitat-, y haberlo hecho hace bastantes meses. Lo haremos ahora, y de esta manera", ha aclarado Illa.

Salvador Illa ha reconocido que la iniciativa para reunirse con Puigdemont la ha tomado él mismo: "Voy con la idea de verme con él, como he hecho con el resto de presidentes de Cataluña, con todas las personas que han presidido la Generalitat".

Aun así, Illa no ha revelado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al corriente de este encuentro que se producirá mañana, ni tampoco ha dado pistas sobre qué temas abordarán en esta reunión.

Junts cree que la reunión "llega tarde"

Ni "concierto" ni "cupo": el Gobierno quiere aplicar el modelo pactado con Illa al resto de autonomías Ver más

Por su paret, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este lunes que esta reunión "llega muy tarde" y ha recordado que su partido "la había dejado de pedir". "Esta es una reunión que habíamos dejado de pedir. Creemos que llega tarde. Pedimos explicaciones en el momento en que Illa se reunió con todos los expresidentes de la Generalitat y no quiso hacerlo (con Puigdemont) y no dio explicaciones solventes. Ha sido él quien ha pedido la reunión ahora. Por un gran respeto institucional a la presidencia de la Generalitat, la reunión se producirá", ha sostenido en declaraciones a RAC1.

El secretario general de JxCat se ha preguntado irónicamente si Illa ha pedido esta reunión a Puigdemont "después de venir de Lanzarote", en alusión al lugar en el que ha veraneado el presidente Sánchez. "Illa es un obediente sin criterio propio", ha asegurado Turull, que ha avanzado que mañana Puigdemont "escuchará" al president, pero no ha avanzado cuál será el contenido del encuentro.

Preguntado por una eventual reunión en Bruselas entre Sánchez y Puigdemont, Turull ha contestado que Junts "no pide una foto" y que cree que era "importante" en el momento de firmar el acuerdo entre JxCat y PSOE en 2023 para la investidura de Sánchez como presidente.