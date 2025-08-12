Sánchez alerta de una noche difícil por incendios, en los que luchan con todos los medios

Madrid, 12 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que "la noche será complicada en muchas zonas de España" a causa de los incendios que desde hace días afectan al país y ha indicado que todos los medios del Gobierno están para luchar contra los incendios.

En la red social X, Sánchez ha pedido precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades ante casos de emergencia en incendios.

"Todo mi apoyo a las personas que se encuentran en zonas afectadas. Y mis mejores deseos de pronta recuperación a los dos bomberos" -ahora cuatro- "heridos mientras luchaban contra el fuego en Galicia", concluye Sánchez el mensaje.

El presidente del Gobierno ha respondido así a una publicación del Ministerio de Interior, también en X, donde se señalaba que más de 5.000 efectivos de la Policía y Guardia Civil colaboran en la extinción de incendios, dan seguridad en las evacuaciones y confinamientos, controlan el tráfico de carreteras cortadas e investigan el origen de los siniestros. EFE