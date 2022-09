Sánchez amplía el mecanismo ibérico a la industria de cogeneración y pide a Feijóo no meter miedo

El curso político arranca a todo gas. Frente a frente en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y el jefe del Ejecutivo ha anunciado la extensión de la excepción ibérica para la instalaciones de cogeneración con gran consumo de gas y prometiendo que no habrá medidas dramáticas en los próximos meses.

Sánchez ha hecho este anuncio durante el debate en el Senado sobre las medidas de ahorro energético, durante una primera intervención en la que ha dicho que Europa se está preparando para “lo peor” al no saber el escenario al que se llegará por las decisiones de Vladimir Putin y la guerra de Ucrania.

Esta ampliación de la excepción ibérica para industrias afectará, ha comentado Sánchez, a sectores como los de la cerámica, el ladrillo, el textil y el fertilizante. Según el Gobierno, esta medida puede aumentar el ahorro de gas del país: una central de cogeneración produce calor y electricidad de un modo más eficiente que si se genera calor por un lado y electricidad por otro, obteniendo un ahorro que ronda el 10%, según cálculos de La Moncloa. Eso podría llevar a un ahorro del 1,2% de la demanda diaria de gas en el mejor escenario.

El Ejecutivo entiende que la cogeneración ha producido tradicionalmente el 10% de la electricidad de España, utilizando el calor de los procesos industriales para generar electricidad. Sólo produce electricidad a partir de ese calor útil. Para esta medida el Gobierno está trabajando en una orden ministerial que incremente la retribución regulada de la cogeneración en más de mil millones. El presidente ha cifrado en 2.000 millones de euros el ahorro que ha supuesto el mecanismo ibérico para la economía española hasta este momento.

"No va a haber apagones eléctricos"

El jefe del Ejecutivo ha dicho que no quería poner paños calientes y ha hablado de la situación de “incertidumbre” a la que se enfrenta España y el resto de países de la UE. Pero ha querido dejar claro que no habrá medidas “dramáticas”: “No va a haber apagones eléctricos ni racionamiento de bombonas”. Ha remachado, mirando a la bancada de la derecha, que no se producirán “escenas apocalípticas” como vaticinan la oposición y los medios de comunicación de derechas. El próximo paquete, ha prometido, será un conjunto de “recomendaciones”.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos”, ha señalado el presidente, quien ha dicho, sin mencionar directamente a Alberto Núñez Feijóo, que ningún dirigente político debe jugar con el miedo de la población. “Hay motivos para la confianza en la economía española”, ha añadido, para rechazar que algunos dirigentes hagan de “chamán”.

El Gobierno, ha recalcado, no tiene animadversión hacia las grandes empresas eléctricas y los bancos. En ese momento la bancada de la derecha se ha revuelto y ha murmurado. “Ustedes se dan muy por aludidos”, ha cortado Sánchez ante las voces de la oposición, ahondando en que se van a gravar los “beneficios extraordinarios”.

Sánchez, durante su segunda intervención, ha entrado directamente en el cuerpo a cuerpo contra Alberto Núñez Feijóo, intentando retratar al líder del PP. “¿Insolvencia o mala fe?”, se ha preguntado mientras comparaba lo que dice el gallego a lo que luego hace y poniendo ejemplos como el crecimiento de la deuda gallega mientras gobernó frente a las acusaciones populares de “pufo” de Sánchez.

“¿A quién defiende usted?”, le ha lanzado el presidente al gallego, acusándole de defender a los bancos y a las grandes empreas. “Esta es la realidad”, ha añadido, para criticar que no quiere un pacto como las “poderosas fuerzas a las que representa”. Esta idea ha sido repetida por el socialista a lo largo de la tarde. Con una advertencia: no va a conseguir que caida el Gobierno de coalición.