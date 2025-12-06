Sánchez avisa al PP de que hará todo lo que esté "en sus manos" frente a la privatización de la sanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado, con motivo del Día de la Constitución, el artículo 43 sobre la garantía de la salud pública y ha avisado de que el Gobierno “hará todo lo que esté en su mano” para defenderla frente al modelo privatizador del Partido Popular y sus “empresas afines”.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una declaración ante la prensa en el Congreso minutos antes de que arrancara el acto oficial por el 47 aniversario de la Carta Magna. Ha querido citar principalmente este artículo y el 10, que menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, en un momento de tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza.

El jefe del Ejecutivo se ha focalizado especialmente en el artículo 43 en un momento en el que está en el centro de la polémica la gestión privada del Hospital de Torrejón, en Madrid. Y ha hecho referencia a la sanidad minutos después de que Isabel Díaz Ayuso, ante la prensa, limitara este escándalo a una pugna entre directivos y a que se la han “colado” a los medios.

Sánchez ha insistido en que pondrá “todas las herramientas” para que se haga efectivo el derecho a una sanidad pública, universal y equitativa frente a las “privatizaciones y recortes” de las administraciones del Partido Popular.

"Uno de los mejores momentos de la historia"

Asimismo, ha reivindicado el artículo 10 y ha asegurado que España tiene una posición “coherente” en el ámbito internacional ante amenazas como el “neoimperialismo” de Putin y el genocidio perpetrado en Gaza. Y frente a la “internacional ultraderechista”, ha defendido una Europa que no sea “vasalla” de otras administraciones, en clara referencia –sin citarlo– al informe de estrategia de seguridad nacional de la administración Trump conocido ayer, en el que se incluyen duras descalificaciones hacia Europa e incluso se anuncia que EEUU apoyará opciones políticas ultraderechistas para “corregir la trayectoria de la UE”.

El socialista ha reivindicado en este día que España vive “uno de sus mejores momentos de la historia democrática” frente a los que dicen que “se hunde”, cargando contra aquellos “nostálgicos de la dictadura, herederos de la dictadura o que pactan con los nostálgicos”.