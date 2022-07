Sánchez desoye las críticas de Unidas Podemos y ordena un crédito millonario para Defensa

El Consejo de Ministros de este martes servirá para evidenciar el choque frontal de los dos socios de coalición. Por orden del presidente, el Gobierno aprobará la concesión de un crédito de 1.000 millones de euros para Defensa, una medida que no estaba contemplada hasta hace unos días y que, según critican desde Unidas Podemos, no ha sido siquiera comunicada a la parte morada del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de caminar hacia “el compromiso” adquirido en el marco de la OTAN y que tiene que ver con duplicar el gasto militar hasta elevarlo al equivalente del 2% del PIB, unos 200.000 millones de euros, de cara al año 2029. Lo previsto hasta la fecha es que esa senda se fuera recorriendo poco a poco y que el primer paso se diera en el contexto de una subida moderada del gasto en los próximos Presupuestos Generales. Pero apenas cuatro días después de la cumbre de la OTAN, el presidente mueve ficha con la concesión del nuevo crédito.

“Este gasto no estaba consensuado en la coalición”, lamentó Yolanda Díaz este lunes tras conocer la noticia. Antes, las críticas y los reproches cruzados entre socios de la coalición se sucedieron durante toda la jornada. A primera hora, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se mostró muy crítica con la acción del Gobierno del que ella misma forma parte: “Los últimos acontecimientos y declaraciones ha derivado en un momento de la legislatura en el que no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición y esa percepción es compartida por muchísima gente progresista”.

Belarra aseguró además que cada vez más gente “tiene la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un Gobierno progresista”, unas declaraciones previas al anuncio del crédito millonario y que se enmarcan en el rechazo explícito de la formación morada a la hoja de ruta salida de la cumbre de la OTAN y del encuentro bilateral entre los presidentes Sánchez y Biden: ni aprueban la senda de inversiones en Defensa que plantea el nuevo Concepto Estratégico ni tampoco el aumento de la presencia americana en la base de Rota, con dos nuevos buques de guerra y más marines.

Cruce de críticas

La temperatura en el Gobierno fue creciendo a lo largo del día. Por estos planteamientos de Unidas Podemos fue preguntada la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no esquivó la respuesta a la ministra de Derechos Sociales: "Yo le diría a la señora Belarra que pregunte a Yolanda Díaz si dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 para la Armada, que están creando muchos puestos de trabajo. Que pregunte la señora Belarra a Yolanda Díaz", contestó. Cuestionada por la continuidad de los morados en el Consejo de Ministros, se limitó a manifestar que "cada uno sabrá si está cómodo o no, si puede aportar algo o no".

La aludida vicepresidenta segunda, nacida en Ferrol, también le contestó a la ministra de Defensa: “El acuerdo que se quiere aprobar de 1.000 millones de euros en Defensa nada tiene que ver, y bien que lo siento, con la carga de trabajo de Navantia Ferrol ni Navantia Cádiz y sí con el armamento de nuestro país”, denunció. El caso es que la polémica suscitada en el seno de su propio Ejecutivo y las críticas de sus socios no han frenado a Pedro Sánchez a la hora de acelerar su hoja de ruta de un mayor gasto militar, que empezará a ejecutarse de manera inminente con la concesión de este nuevo crédito.

"El presidente ha sido diáfano"

Mientras, desde la Moncloa desmienten que hayan ocultado el crédito a sus socios de coalición. Fuentes de la presidencia del Gobierno aseguran que "todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada" y añaden que "la propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra".

Desde el equipo del presidente se insiste en que el gobierno va a cumplir con "su responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión europeas frente a la amenaza real que representa Putin". Y en ese sentido remarcan que Pedro Sánchez "ha sido claro y diáfano" en relación al compromiso europeo de alcanzar el objetivo de gasto militar del 2% del PIB en 2029.