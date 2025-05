Sánchez, a Feijóo: "El mundo se moviliza por la barbarie en Gaza y usted hace chistes de Franco"

Nuevo choque en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó este miércoles ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "el mundo entero se está movilizando ante la barbarie de Netanyahu en Gaza". "Y usted hace chistes de Franco, ¡menuda talla política y falta de humanidad!", le espetó.

Sánchez se expresó en estos términos en una jornada en el Congreso marcada por el choque respecto a Israel (la Cámara Baja aprobó horas horas el primer paso del embargo integral de armas el martes con el rechazo del PP y de Vox).

Feijóo trató de evitar el tema y puso el foco contra Sánchez en los supuestos casos de corrupción, señalando al número tres del PSOE, Santos Cerdán, y la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. "No puede salir a la calle", indicó el popular ante Sánchez.

El presidente le respondió: "Para lo que hemos quedado... Usted, que venía a no insultar, se dedica a difamar a una persona honesta. Y lo hace una persona que se puso al frente del PP para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Para lo que ha quedado: salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí".

Feijóo, a Sánchez: "No puede salir a la calle"

La ley para el embargo de armas a Israel echa a andar con el apoyo de todo el Congreso menos PP y Vox Ver más

El popular aprovechó su tiempo en la sesión para disparar en los supuestos casos de corrupción y en la imagen de una mala situación económica: "No puede salir a la calle. Con el PIB no se come, hay que transformarlo en neveras llenas". Para añadir: los alimentos han subido un 37%. "Y no quiere mencionar lo que está ocurriendo con las comisiones de obras públicas. Vendrán más ejemplos que ilustren sus cortinas de humo y corrupción generalizada". "Y quiere investigar el televoto de Eurovisión...", ironizó.

El presidente entonces remarcó la "barbarie" en Gaza y la actitud del PP haciendo "chistes de Franco". Durante el rifirrafe, el jefe del Ejecutivo también exigió a Feijóo que las comunidades del PP cumplan con la ley de vivienda (uno de los principales puntos de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona el 6 de junio).

El choque en la sesión de control se produce en mitad de la tensión política por el genocidio de Israel. Incluso la UE ha dado el paso de revisar el acuerdo de asociación con este país por el incumplimiento de los derechos humanos. El presidente español lleva varios días redoblando los esfuerzos diplomáticos para logar una solución (el sábado estuvo en la cumbre de la Liga Árabe). Un tema que será tratado también este jueves en Madrid durante la visita oficial del sultán de Omán a España.