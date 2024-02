Sánchez no cambiará su estrategia tras el 18F y está convencido de que agotará la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está absolutamente convencido de que la proposición de ley de amnistía saldrá adelante en los próximos quince días, que el 18F no afecta a la situación nacional y que la legislatura durará cuatro años: “Tengo todo el tiempo del mundo”.

Sánchez se expresó en estos términos durante una conversación informal con un grupo de periodistas en el avión durante el viaje de Madrid a Rabat con motivo de su visita oficial a Marruecos. El dirigente socialista no piensa cambiar la estrategia del Gobierno a pesar del resultado en Galicia, aunque sí reconoce el “desafío” autonómico que tiene por delante el PSOE.

Pero esto no influye en la legislatura y se muestra seguro de que habrá ley de amnistía con todas las garantías, aunque no da pistas de por dónde puede pasar el punto de encuentro con los de Carles Puigdemont. Su máxima es que se informará cuando se concrete un pacto.

El jefe del Ejecutivo considera que no influirá “en absoluto” el hecho de que Junts haya apoyado la tramitación de una iniciativa legislativa popular en Cataluña para la declaración de independencia y lo atribuye a las dinámicas propias del Parlament.

Para Sánchez, la línea de pactos con nacionalistas no supone un desgaste para el PSOE, a pesar de los resultados en Galicia del pasado 18F, donde los socialistas bajaron hasta 9 escaños en el Parlamento autonómico. El análisis que hace el también secretario general del PSOE es que existe ese “voto dual” que en esta ocasión benefició al BNG, pero que le apoyó a él en las generales y a su partido en las municipales, gobernando en grandes ciudades como A Coruña.

La lectura del 18F: unas "primarias" del PP

Además, el jefe del Ejecutivo analiza que este 18F sólo tiene la lectura nacional que hizo el propio PP: unas "primarias internas" que planteó el Partido Popular sobre el liderazgo de Núñez Feijóo. El presidente compartió con los periodistas que, en cambio, el "líder natural" del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro, tuvo poco tiempo y ha sufrido durante años procesos judiciales, alentados por la derecha, que quedaron en nada.

El líder de los socialistas sostiene que el votante progresista está ahí y que se fue el 18F al BNG al entender que era más útil. Pero una de las conclusiones que también saca es que si el PSOE en las autonomías no lidera el cambio y es primera fuerza, no se consigue derrotar a la derecha. Una teoría en la que también incluye que la derecha se moviliza más y genera "anticuerpos" cuando no son los socialistas los que encabezan el bloque progresista.

El líder del PSOE también reflexiona que el haber celebrado elecciones anticipadas el 23J supuso que no se pudiera ahondar en la renovación de los territorios del PSOE, una situación que quiere resolver ahora de la mano de la militancia como ha pasado recientemente en la Comunidad Valenciana, con Diana Morant al frente, y próximamente se dará en Extremadura. "Tenemos que ser mejores", aludió sobre Galicia y en referencia al ámbito autonómico.