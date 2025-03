Sánchez exige "pedagogía" para explicar el gasto en seguridad porque se trata de "tecnología de doble uso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó este jueves a la Unión Europea (UE) hacer pedagogía para explicar que el aumento del gasto en seguridad que se necesita no se ciñe a un término utilizado como el de "rearme" y que ratificó que no le gusta. En la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Europeo y que recoge EFE, reiteró el rechazo que antes de asistir a la cumbre había manifestado respecto a la palabra "rearme" del plan previsto por la Comisión Europea.

A su juicio, se trata de una aproximación incompleta al desafío que Europa tiene ante sí y la defensa solo se puede explicar en un concepto más amplio como el de seguridad. Señaló que, por ejemplo, hay amenazas distintas en el este que en el sur de Europa, que dijo que puede ser objeto de ataques híbridos ante los que es necesario reforzar la ciberseguridad. La lucha contra el terrorismo, la inestabilidad en el Mediterráneo o la emergencia climática son aspectos que subrayó que también hay que tener en cuenta.

Por ello, consideró necesario hacer pedagogía y dejar claro que cuando ahora se habla de seguridad y defensa se está hablando fundamentalmente de tecnología. En muchas ocasiones, precisó, de "tecnología de doble uso", porque explicó que, por ejemplo, se puede invertir en drones utilizables tanto en casos de conflicto como para luchar contra los incendios.

Pero su discrepancia con el término utilizado por la Comisión no impidió que reiterara su pleno compromiso con la necesidad de gastar más en defensa y con la meta de que España llegue antes de 2029 al 2% de su PIB en gasto en ese ámbito.

Sánchez aseguró que está razonablemente satisfecho por el hecho de que tanto las conclusiones sobre defensa de la cumbre europea del pasado 6 de marzo como el Libro Blanco sobre la Defensa presentado por la Comisión Europea o la cláusula de escape de las reglas fiscales recogen buena parte de las demandas de España.

Volvió a reclamar que haya subvenciones y no sólo préstamos a los países para su gasto en defensa, aunque tal y como dejó claro en su viaje de este mes a Finlandia, respaldó que son países como los nórdicos y bálticos los que deben acceder a ellas de forma prioritaria.

En su defensa del sistema multilateral y después de que los líderes hayan compartido un almuerzo de trabajo con el secretario general de la ONU, António Guterres, Sánchez resaltó la trascendencia que va a tener la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo que se va a celebrar este verano en España y, en concreto, en la ciudad de Sevilla. Según el presidente del Gobierno, los Veintisiete respaldan que de la cumbre española salga un compromiso ambicioso y firme de la comunidad internacional para mejorar el sistema de financiación al desarrollo.

Respecto a Ucrania, insistió en la necesidad de una paz justa y duradera y reprochó al presidente ruso, Vladímir Putin, sus maniobras dilatorias para seguir con sus objetivos "neoimperialistas".

También se refirió a la situación de Gaza para condenar el ataque "atroz e inaceptable" de Israel contra civiles y defender la solidaridad con el pueblo palestino y la apuesta por la solución de los dos Estados. "Aquellos que dicen que no quieren esa solución, ¿qué alternativa ponen encima de la mesa?, ¿la deportación masiva de gazatíes?", se ha preguntado.

En su análisis de la situación económica europea destacó el crecimiento que experimenta España, que dijo que es totalmente compatible con la descarbonización y la cohesión social. Los Veintisiete pospusieron una decisión sobre aranceles a Estados Unidos y Sánchez respaldó intentar llegar a un acuerdo para evitar una guerra comercial, pero en caso de que sea una realidad, reiteró que Europa tendrá que responder unida y de manera proporcionada y rápida.

Sánchez no se rinde para lograr nuevos presupuestos pero resalta la eficacia del actual

Ya en materia doméstica, Sánchez ha asegurado que no se rinde para intentar aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado y que están hablando con los grupos para ello, pero ha recalcado que, con los vigentes, España ya lidera el crecimiento económico en Europa. El líder del Ejecutivo ha ratificado la intención de consensuar unas nuevas cuentas del Estado pero ha asumido que si no se aprobaran otros presupuestos, se prorrogan los vigentes.

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que el Gobierno está trabajando con los grupos para conseguir los apoyos necesarios a los presupuestos. "No renunciamos. Lo que hacemos es trabajar con ellos (...) No nos rendimos. Por supuesto que queremos aprobarlos", ha insistido.

No obstante, ha remarcado que con los actuales presupuestos, los prorrogados de 2023 y que fueron preparados por su Gobierno en la anterior legislatura, España lidera el crecimiento y la creación de empleo de las principales economías y el Ejecutivo está dando respuesta a muchas políticas sociales a las que se comprometió en los acuerdos de investidura.

Ante la insistencia de los periodistas por saber qué ocurriría si no puede aprobarse un nuevo texto presupuestario es cuando ha contestado que se prorrogan los presupuestos, descartando así un posible escenario de adelanto electoral. "Sin ninguna duda. Porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y seguir haciendo una política económica que está sentando bien a las empresas, a la economía española, al empleo en nuestro país y a Europa", ha añadido.

Al hilo de ello ha recordado que España representa el 50% del crecimiento económico de la UE y el 30% de los nuevos empleos que se crean en la Europa comunitaria.

El mensaje oficial de que el Gobierno va a intentar aprobar los presupuestos es el repetido por todos los ministros pese a que reconocen también la dificultad de lograrlo, tal y como volvió a poner de manifiesto el pasado martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Fuentes del Gobierno han apuntado esta semana que el horizonte temporal que se plantean para decidir si renuncian a los presupuestos en caso de no contar con los apoyos necesarios es el mes de mayo. El año pasado fue el 13 de marzo cuando el Ejecutivo hizo pública su decisión de desistir de presentar las cuentas del estado de 2024 y trabajar para intentar aprobar las del 2025. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, Sánchez ya dejó claro en enero, con motivo de su participación en el Foro Mundial de Davos, que se encuentra cómodo con los actuales prorrogados de 2023 porque fueron hechos por su Gobierno progresista en la pasada legislatura.

Sánchez reprocha al PP su "cálculo partidista" que vetó crear la Agencia de Salud Pública

Sánchez también ha aprovechado la rueda de prensa desde Bruselas para calificar de "lamentable" el rechazo del Congreso a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública debido al "cálculo partidista" del PP, pero ha asegurado que volverán a llevar al Parlamento la creación de ese organismo. El jefe del Ejecutivo ha considerado "bastante lamentable" la votación que, con el rechazo del PP, Vox y Junts, ha impedido que prosperara esa Agencia, que ha considerado que es una medida muy importante para prestigiar y reforzar la sanidad pública en España.

Ha explicado que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno y en medio de la pandemia de coronavirus se encontró un sistema "absolutamente debilitado, abandonado, frágil" y en un tiempo récord se fortaleció ese sistema que ha dicho que siempre ha sido "la Cenicienta de las comunidades autónomas".

Como presidente, ha explicado que es muy duro que partidos de Gobierno que han sufrido también la pandemia desde instituciones que han gobernado, por "cálculo partidista" y no por algo lógico, racional o defensa del interés general, hayan votado en contra. "No vamos a cejar en el intento. Vamos a sudar la camiseta porque es una absoluta irresponsabilidad y un síntoma más de la oposición destructiva y sin rumbo que vota sí en las comisiones y luego vota no en el pleno", ha añadido.

Tras recordar que el grupo socialista había asumido enmiendas de otros grupos, incluso del PP, ha recalcado que la creación de esta Agencia es un compromiso y, por tanto (tal y como había adelantado también su ministra de Sanidad, Mónica García), lo volverán a llevar al Congreso. En esa segunda ocasión ha expresado su confianza de que pueda conseguir el apoyo mayoritario del Parlamento y ha garantizado que van a "sudar la camiseta" para ello.