Sánchez reprocha a la CEOE que no firme el SMI, que es "un acto de justicia social"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a la CEOE su ausencia en la firma del acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) porque se trata de "un acto de justicia social" en un momento de crecimiento económico y grandes resultados empresariales, informa EFE.

"La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores son su mayor activo y merecen un salario digno y decente", ha dicho Sánchez durante la firma del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, del que se descolgó la patronal, para elevar un 3,1% el SMI para 2026 y que mañana será aprobado vía real decreto en Consejo de Ministros.

"¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos, (...) cuándo la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea, (...) cuándo los beneficios empresariales baten récords año tras año?", se ha preguntado Sánchez.

Ha recordado que "los buenos números no caen del cielo, sino que son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas" y ha reclamado a la patronal que "pague más".

"No es admisible que, en un contexto de bonanza económica, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios", ha dejado claro el presidente del Gobierno, para añadir que "España no va a volver al 'trabaja más y cobra menos'".

A su juicio, si "cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos, cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos".