MINUTO A MINUTO
Sánchez viajará mañana a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas a través de los canales habituales.
A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios.
17:06 h
El Gobierno de Cantabria ha elevado a situación 1 el Plan Territorial de Emergencias por la evolución de los incendios forestales activos en las fronteras de Castilla y León y Asturias.
El humo de ambos flancos está afectando a la comarca de Liébana, por lo que desde el Ejecutivo se ha solicitado en un comunicado a la población que se anule cualquier actividad deportiva o recreativa y el tránsito por el Parque Nacional de Picos de Europa.
La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha subrayado que no hay incendios forestales activos en Cantabria y que los fuegos de las comunidades vecinas "no amenazan territorio cántabro por el momento".
"Las medidas preventivas tomadas están vinculadas a la afección de la masa de humo en las zonas altas de la comarca", ha explicado, antes de pedir prudencia a la población y seguir los consejos que emitan las instituciones para garantizar su seguridad, sobre todo la vigilancia y atención de personas con patologías respiratorias.
16:15 h
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "todo" lo que pide el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con respecto al despliegue de medios de las fuerzas armadas para la extinción de incendios, "se está haciendo", pero "a él le da igual".
Puente ha salido al paso este sábado en la red X a las críticas de Núñez Feijóo, que por esa misma vía, ha reclamado el despliegue del ejército, además de la UME.
"Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual", ha apuntado Puente, que ha respondido así a Feijóo, quien en la misma red social reclamó al Gobierno el despliegue de las fuerzas armadas que "tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil".
El líder del PP apuntó que las fuerzas armadas tienen bulldozer y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos, y además tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una comunidad autónoma a otra y también para transporte de material pesado.
16:05 h
El presidente de EEUU, Donald Trump, revirtió este sábado su llamado a alcanzar un cese el fuego inicial para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania y en su lugar dijo que la "mejor manera" de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero.
Trump, que este viernes se reunió por más de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), había dicho antes de la cumbre que deseaba "ver un alto el fuego rápidamente" porque quería que "cesara la matanza".
Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense cambió su posición.
"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.
15:31 h
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que el Gobierno ha dado respuesta a todos los medios solicitados por las comunidades autónomas en la lucha contra el fuego, pero ha pedido "rigor técnico" y "responsabilidad" a la hora de formular estas peticiones.
Aagesen ha visitado este sábado a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, lo que ha aprovechado para agradecer su trabajo a todos los bomberos forestales que estos días luchan contra los incendios, con "profesionalidad, entrega y entereza", algo, a su juicio, que les hace ser "un orgullo" para el país. La ministra ha dejado claro que desde el Gobierno se está actuando con todos los medios que han sido solicitados y "con todos los que sean necesarios".
Ha destacado que actualmente 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están en primera línea contra el fuego en las distintas comunidades autónomas afectadas, además de otros 2.000 que están en distintas labores de logística y apoyo.
Más de 450 vehículos conforman este dispositivo aportado por la Administración central, además de 5.000 guardias civiles, 375 policías nacionales y otros medios del Miteco, el Ministerio que ella dirige, con 56 medios aéreos y las brigadas de refuerzo forestal, con 600 bomberos y que, como la BRIF de Pinofranqueado, se trasladan allá donde se les requiere y donde son más necesarios.
Aagesen, que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, ha destacado la importancia de poner en valor toda esta colaboración entre las distintas administraciones y en seguir trabajando en esa línea desde la unidad.
La ministra ha dejado claro que el Gobierno de España no solo estará en la extinción de los incendios, sino que también permanecerán cuando estos hayan sido sofocados, "asistiendo a la población para que la normalidad llegue cuanto antes" y si se requiere la declaración de zona catastrófica, como le han preguntado los periodistas, "también estaremos ahí, por supuesto que sí".
Aagesen ha atribuido la situación "extraordinariamente compleja" que vive actualmente España al hecho de que se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. Por ello, ha señalado que su departamento trabaja desde 2019 en la "dignificación y profesionalización" de los bomberos forestales y en las mejoras de las bases de las BRIF, en las que se han invertido 70 millones de euros, seis de ellos en la de Pinofranqueado, situada a la entrada de la comarca cacereña de Las Hurdes.
14:43 h
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios humanos desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, a los que ha agradecido "infinitamente, su trabajo, dedicación y entrega".
"Es un orgullo contar con ustedes; su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar", ha expresado Robles, que ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el capitán Omar Queipo durante su visita a los efectivos de esta unidad que participan en la lucha contra los incendios en diferentes municipios gallegos.
Queipo ha señalado que la tarea más importante es "salvar la vida de las personas" y ha recordado el rescate de 170 niños de entre 6 y 10 años que el pasado martes se vieron sorprendidos por las llamas en un campamento en la estación de montaña.
"Fue una de las situaciones más difíciles, en lo profesional pero también en lo personal. Ver que los niños podían correr riesgo es algo que nos puso a todos la piel de gallina", ha reconocido Queipo.
14:34 h
Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.
La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.
Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.
El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.
14:27 h
Medio millar de personas han muerto en Pakistán desde el inicio de la temporada del monzón, el 26 de junio, una de las peores cifras registradas durante la última década en el continente asiático que aún puede incrementarse.
En las últimas 48 horas, al menos 307 personas murieron y 23 resultaron heridas por las lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos en el norte de Pakistán, donde las autoridades aún luchan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.
Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), desde el comienzo de la temporada del monzón se han registrado 507 muertos -271 hombres, 159 niños y 77 mujeres- y 768 heridos en incidentes relacionados con la lluvia.
Aunque el peor año fue 2022 cuando unas lluvias monzónicas sin precedentes dejaron más de 1.700 muertos y causaron pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares en el país surasiático.
13:30 h
Un total de 27 personas han sido detenidas y otras 83 investigadas desde el pasado 1 de junio por incendios forestales, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior.
Desde el 1 de junio, día de inicio de la campaña estatal contra incendios, y hasta el pasado 14 de agosto, la Policía Nacional ha detenido a siete personas y ha investigado a otras dos.
Mientras, la Guardia Civil ha arrestado por incendios a 20 personas y ha investigado a 81.
Entre las detenciones figura la de un hombre como supuesto responsable del incendio que ha quemado unas 3.000 hectáreas en distintas localidades de la provincia de Zamora, tras un fuego que comenzó en Puercas de Aliste, perteneciente a Gallegos del Río.
13:25 h
Asturias registra este sábado 14 incendios forestales, de ellos seis activos, siete controlados y uno estabilizado, en los que han trabajado durante la noche los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, Brigadas de Refuerzo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes del Medio Natural y empresas forestales, ha informado el 112 Asturias.
En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, continúan este sábado efectivos de bomberos de Tebongo, La Morgal e Ibias, agentes de la UME, un medio aéreo del SEPA y dos cuadrillas de la empresa forestal Valledor.
En el incendio que afecta a Somiedo trabajarán bomberos de Grado, la Brif de Tineo y una empresa forestal.
También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales), donde continúa cerrada la Ruta del Cares, y Ligüeria/Omedal (Piloña).
13:16 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, donde ha sido informado de la situación de los 19 incendios activos que requieren la ayuda de medios estatales y de la incorporación a las labores de extinción de dos aviones-cisterna italianos.
Según ha informado este sábado el Ministerio del Interior, Sánchez ha conocido la situación actual de esos 19 incendios en los que participan medios estatales, una cifra que puede cambiar a lo largo del día según la evolución de los trabajos de extinción.
Asimismo, el sistema Copernicus ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que, según Interior, permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios.
Por otro lado, esta misma tarde llegarán a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos aviones-cisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que a partir de este domingo empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.
12:19 h
Hasta 68 personas se encuentran confinadas en la provincia de Ourense como medida de protección tras los incendios que continúan activos en la zona y que han arrasado más de 42.000 hectáreas solo en esa provincia.
Por precaución, se precedió al confinamiento de diferentes vecinos de los núcleos de población de Mosteiro, o Bouzo y Vilar de Lebres, en el municipio de Trasmirás; Montederramo y Viloxe, en el municipio de Montederramo; Petín, Barxela y O Porto, el municipio de Petín; y San Julián, en A Rúa.
En cuanto a las personas que siguen evacuadas, hay unas 100 pertenecientes a la residencia de A Rúa, tres de la residencia de A Mezquita y 25 de la residencia de Chandrexa de Queixa.
También hay 15 personas evacuadas de San Fiz (A Veiga), ocho entre Pradocabalos, O Castro y Caldeliños, en Viana do Bolo; y cuatro entre Paradela y San Pedro, en Manzaneda.
Además, se han producido algunas evacuaciones voluntarias en Pradocabalos y O Castro, en el municipio de Viana do Bolo; en San Fiz, en A Veiga y en Roblido, en el municipio de A Rúa.
Actualmente, no hay cortes de carreteras, aunque el tráfico ferroviario permanece paralizado por tercer día consecutivo, mientras se mantiene activa la situación 2 de emergencia por los fuegos en toda la provincia de Ourense.