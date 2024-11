El PP valenciano cree que la manifestación está "politizada" por entidades catalanistas

13:07 h

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este sábado que las responsabilidades políticas por la dana "tocarán en su momento", pues ahora hay que seguir limpiando calles, ayudando a la gente y atendiendo los riesgos sanitarios. Ahora se trata, ha dicho, "de reconstruir".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el Centro de Emergencias de la Generalitat, en l'Eliana (Valencia) ha manifestado que la decisión de activar el sistema de aviso masivo a móviles el 29 de octubre pasadas las 20 horas fue de los técnicos, no una decisión política, ante la amenaza de que se rompiera la presa de Forata, que hubiera hecho que la situación fuera mucho peor de lo que ha sido.

Ha dicho que no quiere entrar en polémicas con nadie pero si alguien dice que estuvo llamándole toda la tarde, en referencia a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y él no tiene llamadas o mensajes de esa persona hasta las ocho de la tarde de ese 29 de octubre, no tiene "más remedio que salir" a contestar.