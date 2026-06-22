Sillas, balcones y caramelos: la campaña del Orgullo de Madrid vuelve a vaciar de contenido la celebración

La campaña promocional del Orgullo de Madrid, que se celebra del 25 de junio al 5 de julio, se ha visto envuelta, un año más, en la polémica. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar por las calles de la capital su nueva cartelería de publicidad del evento. En los carteles se puede leer “Orgullosamente de Madrid”, junto a diferentes escenas pintadas con los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo: flores en un balcón, una terraza con sillas de plástico apiladas y un escaparate de un comercio con caramelos. Diversos colectivos LGTBIQ+ y la oposición política critican que la campaña despoja de significado las reivindicaciones históricas del Orgullo y diluye su carácter reivindicativo.

Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) ha señalado en declaraciones a infoLibre que la iniciativa supone “la decepción de todos los años”. A su juicio, se trata de una campaña institucional “totalmente alejada de lo que es el Orgullo, de los valores que representa y de las propias personas”.

Pese a las críticas, desde la organización mantienen “la mano tendida” para colaborar con el consistorio, aportando ideas y valorando propuestas con el fin de lograr una cartelería que realmente represente al colectivo. Además, advierten de que, por más que se evite representarlo como corresponde, el movimiento LGTBIQ+ “no se va a dejar invisibilizar”.

Arcópoli habla de "borrado sistemático"

Arcópoli, asociación sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid dedicada a la defensa de los derechos, la igualdad y la plena inclusión de las personas LGTBI+, también ha cargado contra la campaña. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, denuncia que la iniciativa institucional del Ayuntamiento de Madrid para el 28J supone un “borrado sistemático de las personas LGTBI+”, constituye una “falta de respeto intolerable a la memoria histórica” de quienes lucharon por los derechos del colectivo y responde a una “provocación política consciente” que busca “despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género” en los espacios públicos de la ciudad.

"Nunca falla, en vez de acompañar las reivindicaciones LGTBI+, [el consistorio] intenta vaciarlas de contenido, convertirlas en una postal amable y a veces hasta insultante, una fiesta sin memoria y una ciudad sin quienes la hicieron posible", añaden en sus redes sociales.

La oposición política también ha mostrado su rechazo a los carteles del consistorio. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de “reducir esta celebración a un elemento decorativo, borrando a las personas del colectivo y la memoria de quienes lucharon por nuestros derechos”.

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Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida ha restado importancia a las críticas y ha reprochado la actitud de la oposición: “Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles. Nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre en la ciudad de Madrid”, ha afirmado el alcalde madrileño. Desde el área de Políticas Sociales del consistorio, responsable de la campaña, se han limitado a reafirmar “el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI”.

Una polémica que se repite cada año

No es la primera vez que el Ayuntamiento madrileño escoge elementos estereotipados para promocionar el Orgullo. En 2024 relacionó la celebración con tacones, condones y fuegos artificiales; mientras que en 2023, bajo el lema “Muestra tu orgullo”, utilizó pompones y abanicos como motivo principal. Unas elecciones gráficas que, según denuncian las asociaciones LGTBIQ+, contribuyen a despolitizar la manifestación, vaciarla de su carga reivindicativa y restar fuerza al movimiento.

En medio de las críticas, Martínez-Almeida será galardonado en el Orgullo de Ávila "por su activismo LGTBI+". El Ayuntamiento de Madrid recibirá un reconocimiento en los Premios a la Diversidad organizados por la plataforma ArcoÁvila, cuyo presidente es, a su vez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital abulense.