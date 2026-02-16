Alemania y Reino Unido se suman a Sánchez en la limitación de las redes sociales a menores

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno del que este lunes dan cuenta varios medios, como el diario Bild.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido socialdemócrata, del grupo parlamentario y eurodiputados, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores de 14 años, bajo pena de multa.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una "versión juvenil" de la red social en cuestión, en la que sólo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

Además, de acuerdo con el diario Bild, el documento propone ir incluso un paso más allá y desactivar por defecto las recomendaciones en base a algoritmos que se muestran a los usuarios, también en las versiones de las redes sociales para adultos.

"Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona", dijo el primer ministro regional del estado federado occidental de Renania Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública 'ARD'.

"No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD", afirmó por su parte el domingo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en unas declaraciones al semanario 'Der Spiegel'.

"La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad", aseguró.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, por otro lado, se lanzaron el mes pasado peticiones para prohibir las redes sociales como Tiktok, Instagram o Facebook a los menores de 16 años.

La ministra de Familia, la democristiana Karin Prien, ya creó el año pasado una comisión para estudiar posibles vías legales para frenar el uso de redes por menores.

Está previsto que el tema vuelva a abordarse el próximo fin de semana en la conferencia que celebrará la CDU en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

El principal partido de la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se ha manifestado por el contrario en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó esta posibilidad de "errónea y peligrosa", en palabras de la colíder Alice Weidel.

Weidel afirmó que es tarea de los padres enseñar a sus hijos un uso responsable de las redes sociales y que esto es la forma más efectiva de afrontar el problema.

Varios gobiernos, como el español, ya se han movilizado ante el auge de las redes sociales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras cuatro medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

Londres actuará en meses para proteger a los jóvenes de redes sociales

El Gobierno británico quiere actuar "en meses y no años" para proteger a los niños de las redes sociales adictivas, dijo este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar que responderá para cerrar las lagunas legales a fin de proteger a los menores de edad cuando están en línea.

Las nuevas medidas anunciadas, que deben ser aún aprobadas por el Parlamento, incluyen actuar contra el contenido ilegal creado por Inteligencia Artificial (IA) y funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas".

Durante una visita este lunes a un centro comunitario en Londres, Starmer dijo que el Gobierno quiere "actuar con mucha rapidez, no solo en cuanto a la edad, sino también en los dispositivos y aplicaciones que generan ese tipo de desplazamiento automático, esa sensación de estar pegado al dispositivo que te mantiene enganchado".

El líder laborista prometió que se dará prioridad a este asunto y que entiende la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a las redes sociales. "No creo que haya ningún padre en el país que no esté preocupado por esto, por cierto, de verdad que no. Como Gobierno, debemos estar a la altura de los padres, brindándoles liderazgo y apoyo en lo que respecta a las redes sociales, y lo haremos ahora". Avanzó que se hará una consulta pública sobre la prohibición de las redes a los menores de 16 años, algo que "empezará muy pronto".

Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años Ver más

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, declaró este lunes a la BBC que, si bien consideraba esencial una consulta adecuada, el gobierno debería poder actuar con rapidez una vez tomada una decisión. Entre los nuevos elementos de las propuestas incluyen una medida que exige a los gigantes tecnológicos que conserven todos los datos del teléfono de un niño en caso de fallecimiento.

Esto responde, por ejemplo, al caso del hijo de la británica Ellen Roome, Jools, que murió a los 14 años de edad en 2022 cuando al parecer intentaba un reto en internet que salió mal, pero nunca se ha podido acceder a sus datos para demostrarlo. Ellen Roome sostiene firmemente que su hijo murió accidentalmente mientras participaba en el llamado desafío del apagón (blackout challenge), un reto viral de redes sociales que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

El Partido Conservador, primero de la oposición británica, ha adoptado una postura dura sobre este asunto al exigir una prohibición total inmediata para los menores de 16 años de las redes sociales.