Los socios del Gobierno temen que las protestas disparen el voto a Vox y exigen un plan de choque

En medio de una guerra en suelo europeo que está disparando la inflación en toda la UE y un paro patronal de transportistas en España, Vox se echó este fin de semana a la calle por el alza de los precios. ¿Contra Vladimir Putin? No, contra el Gobierno de España. La protesta convocada por el partido ultraderechista y por su sindicato hermano, Solidaridad, fue un fracaso. La formación de Santiago Abascal solo logró concentrar a unos pocos miles de ciudadanos en su intento por capitalizar el descontento social. Pero el pinchazo de Vox no ha rebajado las tensiones en las calles contra el Gobierno. La manifestación que sí logró un apoyo masivo fue la convocada por agricultores, ganaderos y cazadores, que logró congregar a más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno (400.000 según los organizadores).

A esta protesta se le suma la huelga de transportistas que el Gobierno vinculó en un principio a una minoría radical con lazos con la ultraderecha. Durante los primeros días de protestas varios ministros llegaron a ceñir públicamente las movilizaciones a un "boicot de la extrema derecha". Pero el lunes incluso las asociaciones mayoritarias que se habían mostrado contrarias a la huelga anunciaron un ultimátum: en caso de anunciarse ayudas directas también secundarían las movilización.

En este contexto, los socios parlamentarios del Gobierno han alertado este martes del peligro de que Vox capitalice ese descontento social. “O la izquierda se pone las pilas para mejorar la vida de la gente o todo esto se lo queda Vox”, ha advertido Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC). “Vamos a tener dentro de unos pocos días desabastecimiento en los comercios y todo esto aumenta la situación de seguridad y zozobra y la sensación de inseguridad que hay en la ciudadanía. Hay que tomar medidas cuanto antes”, señalaba previamente la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

Ambos parlamentarios temen que la sociedad se dirija hacia la extrema derecha en busca de respuestas fáciles a problemas derivados de la invasión rusa, como el alza de los precios y la falta de suministros, que afectan al conjunto de la ciudadanía europea. Así lo confirman en conversación con infoLibre. Rufián asegura que “lo que debe hacer la izquierda es llenarle la nevera a la gente. Y a partir de ahí, hablamos”, razona.

También han sido muy contundentes los representantes de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví. El primero ha llamado a “escuchar las reivindicaciones” de los transportistas, algunas de las cuales, a su juicio, son “muy razonables”. Entre ellas la de garantizar un pago a 30 días, la jubilación a los 60 años, inspecciones laborales o precios en sus contratos que garanticen la cobertura de los costes. “Nadie que se diga progresista se puede contentar tapándose los ojos y diciendo que los que salen a protestar son de extrema derecha. Esa es una política suicida que le regala las protestas a Vox”.

Por su parte, el valenciano también ha llamado a reunirse con los convocantes del paro, si bien ha matizado que no venía “ninguna medida encaminada a que la huelga se acabe". Una argumentación que también ha enarbolado Rufián. “Vox está detrás de muchas de estas patronales, también pasa con el tema del campo. Es un patrón que se ha seguido en Latinoamérica: mentiras en la tele, guerra judicial y ricos en la calle. Estas son las tres cosas que la ultraderecha está utilizando para llegar al poder”, ha apostillado.

¿Está perdiendo la izquierda las calles?

Este miércoles los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han llamado a manifestarse en todo el país para "contener la subida de los precios" y "proteger el empleo". Unas manifestaciones que cuentan con el apoyo de autónomos y consumidores representados por las organizaciones UPTA, UATAE, FACUA y la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos.

Sin embargo, Baldoví percibe que la izquierda está perdiendo su tradicional espíritu combativo en las calles. "Mañana se manifiestan los sindicatos y yo creo que lo hacen de una manera tímida. Me da la sensación de que la izquierda está perdiendo ese impulso de las calles que tenemos que recuperar", asegura. "No tenemos que tener miedo de manifestarnos en contra de este Gobierno de una manera honesta para que así reaccione", afirma.

Héctor Tejero, diputado de Más Madrid, discrepa. "Es cierto que hay un malestar generalizado en el que participa la derecha, pero la manifestación del pasado sábado convocada por Vox y su sindicato Solidaridad fue un relativo fracaso mientras que hace menos de dos semanas el movimiento feminista hizo una exhibición de músculo en las calles", asegura a infoLibre.

Podemos se apoya en ERC y Bildu para presionar al PSOE

Los dos hitos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha priorizado para el corto y medio plazo en el contexto de la crisis con Rusia son intervenir los precios de la energía y aumentar el gasto militar. Y para ambas cosas reclama un amplio consenso político que trascienda los márgenes de la propia mayoría que le sostiene en el parlamento y que es reacia a buena parte de su hoja de ruta.

El rumbo marcado por Sánchez en sus últimas decisiones en torno a las consecuencias de la guerra ha provocado críticas cruzadas con su socio de coalición por el temor a que se refugie en el PP. Los morados creen que la vía para bajar los precios de la factura de la luz, el gas o el precio de la gasolina no puede centrarse en la bajada de impuestos y apuestan por reducir los beneficios caídos del cielo o l la congelación de las rentas de alquiler, entre otras medidas. Se trata de cuestiones que también proponen formaciones como ERC o Bildu.

"Hay que impulsar recetas que ayuden a la clase media y a las clases trabajadoras, lo que no se puede es estar en el 'quiero y no puedo' del PSOE", valora Baldoví. "Le hemos dicho al Gobierno que sean ambicioso y que se apoyen en los partidos que hemos permitido que este Gobierno salga adelante", sintetiza. "El Gobierno tiene que valiente proponiendo medidas que no hagan caer las consecuencias de la crisis sobre los más humildes, entre los que se encuentra su base social", añade Tejero.

"Si el Gobierno acaba bajando impuestos y pagando parte del carburante en vez de hacer pagar a las grandes corporaciones, y continúa con el cuento que lo va a capitalizar la extrema derecha, está haciendo un uso maniqueo del lógico y racional miedo a que Vox capitalice el malestar", expone, por su parte la portavoz de la Cup, Mireia Vehí.

La catalana cree que "en un momento de crisis como el actual o se hacen políticas que repartan la riqueza o estamos abocados a una dinámica de miseria y rotura de vínculos comunitarios que es campo abonado para las políticas autoritarias".