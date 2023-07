Sumar apremia al PSOE a diseñar ya el nuevo Gobierno mientras Podemos marca perfil propio

Sumar no ha esperado ni 24 horas para mover ficha. El portavoz de campaña de la coalición liderada por Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, ha emplazado ya al PSOE a "trabajar" para pactar un programa y una estructura del Gobierno: “Cuanto antes, mejor”, aseguró este lunes en rueda de prensa. "Solo hay una investidura posible y no es la de Feijóo con Vox", añadió. Para Sumar está claro que el líder del PP "no tiene los números ni va a ser presidente de nuestro país" y así lo destacó Urtasun, señalando que su objetivo es "hablar con el conjunto de fuerzas políticas" para lograr la investidura. "A nadie se le pasa por la cabeza el escenario de una repetición electoral".

Desde la coalición no han querido desvelar detalles sobre contenidos concretos, pero Urtasun sí mencionó la importancia de algunas materias como la cesta de la compra, los alquileres, o el precio de los alimentos. Sobre la estructura de Gobierno, no quisieron adelantar qué carteras pedirán, pero consideran que tienen que negociar desde "ya": "Lo veremos en los próximos días", afirmó. Fuentes de Sumar señalan que, en primer lugar, tendrán que designar a los equipos negociadores y trasladar el programa a los socialistas.

Sin embargo en el PSOE se lo toman con calma. Consideran que "todos" los partidos tienen ahora que reposar y asimilar los resultados que dejaron las urnas este domingo, que reflejan una España plural. Un ejercicio que deben hacer, según apuntan desde Ferraz, tanto el PP como Junts, de la que puede depender una futura investidura de Pedro Sánchez.

Aunque Sánchez no tiene prisa, sí ha querido reforzar el mensaje de que no habrá una repetición electoral. Por lo pronto, en el PSOE miran a la constitución de las Cortes prevista para el 17 de agosto como siguiente paso. Una vez se supere esto, se constituirán los grupos parlamentarios y será el turno de la ronda de consultas de Felipe VI, que debe designar a un candidato para la investidura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que intentará gobernar en solitario aunque no tiene los números para ello. Para lograr ser presidente, se deben obtener 176 síes en la primera ronda (mayoría absoluta) o mayoría simple en segunda votación.

Podemos reprocha a Sumar haber perdido más de medio millón de votos

Sumar ha obtenido más de tres millones de votos y 31 escaños pero no ha logrado igualar el resultado que tuvo Unidas Podemos en 2019, pese a que en esta ocasión ha logrado unir bajo su sino a formaciones que se presentaron por separado como Más Madrid y Compromís. Pese a ello, Urtasun aseguró que están "muy satisfechos" con el resultado obtenido en los comicios: "Es la primera vez que nos presentamos, para nosotros lo de ayer fue un éxito”, argumentó. “Es un punto de partida, no de llegada”, insistió, destacando que el objetivo de Sumar pasa por ser una formación “clave en los próximos años”.

Sin embargo, algunas de las formaciones que conforman la coalición no opinan igual. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, realizó este lunes una valoración de los resultados tras reunirse con la Ejecutiva del partido en la que cargó contra la vicepresidenta segunda por haber perdido apoyos respecto a los anteriores comicios: "Sumar se deja 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", aseguró en una declaración sin preguntas desde la sede del partido, de la que no tenía conocimiento la prensa.

Si bien es cierto que Díaz ha logrado logrado siete escaños menos que Unidas Podemos, Compromís y Más País en las últimas elecciones y ha obtenido 3.014.006 votos —un 12,3% del total— frente a los 3.678.474 de todas esas formaciones en 2019, la líder de Sumar no pierde tanto en comparación al resultado de Unidas Podemos en solitario a los que aludió Belarra. Concretamente, la coalición entonces liderada por Pablo Iglesias obtuvo 3.119.364 votos y un 12,9% del total, lo que deja un balance cien mil votos menos para la vicepresidenta.

Belarra, que logró obtener escaño al presentarse como número cinco por Madrid, también consideró "justo" reconocer que "si hoy existe una posibilidad de revalidar" el Ejecutivo de coalición "es gracias a que Podemos actuó con responsabilidad" pese a que les "impuso un acuerdo" que "ninguna otra formación habría aceptado". Según explican fuentes de la dirección del partido a infoLibre, se trata de un vídeo "dirigido a la militancia" que, en sus palabras "está muy molesta" por cómo fueron la negociaciones.

Estas mismas fuentes destacan que la formación de Belarra ha procurado "no hacer ruido" durante un mes y ha acatado que Sumar haya dirigido la campaña sin "poner ningún pero": "No se ha tomado la decisión de disolverse en Sumar, de modo que se tiene que emitir posición", analizan. Con todo, destacan, se van a "concentrar" en la formación de gobierno en las próximas semanas. Sin embargo, si finalmente se produce una repetición electoral, desde Podemos ya avisan de que quieren un proceso con primarias en el que no se planteen vetos como el que ha sufrido su número dos y ministra de Igualdad, Irene Montero.

Más Madrid critica la "toxicidad" de Podemos

Las palabras de Belarra no han sentado bien dentro de la coalición, que considera que Díaz ha logrado mantener un espacio electoral en un contexto muy complejo tras la debacle del 28M. El diputado de Más Madrid en la Asamblea Héctor Tejero ha criticado la "toxicidad" de los morados: "Faltaba la toxicidad y la interna permanente para hacer el peor análisis político posible", señaló desde su cuenta de Twitter. "Cero sorpresas que todos sabíamos que Podemos ha afilado los cuchillos toda la campaña y que empezaba hoy. Esta es su 'unidad'", escribía.

Tanto desde Más Madrid como incluso de formaciones que sí han compartido coalición con Podemos en el pasado como Izquierda Unida o los comunes sostienen que los de Belarra han protagonizado una campaña de "brazos caídos" y consideran que su objetivo último era que gobernara la derecha para poder así forzar un cisma interno. Una estrategia que le atribuyen a la propia Montero y al exlíder del partido, Pablo Iglesias. Este último señaló en declaraciones a Rac1 que Díaz debe tener "humildad" y hacer "autocrítica", porque los votos obtenidos "no llegan al peor resultado de Unidas Podemos": "Está muy lejos de las expectativas creadas", lanzó.